Cumple León XIV 70 años: Agradece oraciones y bendiciones divinas

El primer papa estadounidense celebró en la Plaza de San Pedro con fieles de varios países, recordando a Dios, a sus padres y orantes

El papa León XIV aparece en la ventana de su estudio para bendecir a los fieles reunidos en la plaza de San Pedro del Vaticano para la plegaria del Angelus, el domingo 14 de septiembre de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia)

El papa León XIV aparece en la ventana de su estudio para bendecir a los fieles reunidos en la plaza de San Pedro del Vaticano para la plegaria del Angelus, el domingo 14 de septiembre de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia)

ROMA.- El papa León XIV celebró su 70 cumpleaños el domingo dando las gracias a Dios, a sus padres y a todos aquellos que rezaron por él.

León, el primer papa estadounidense, vio enormes pancartas de “Feliz cumpleaños”, en inglés, italiano y español, globos y carteles de felicitación que sostenían los fieles reunidos en la plaza de San Pedro para su tradicional bendición del mediodía. Había un gran número de creyentes peruanos, incluidos bailarines con trajes tradicionales, un recuerdo de las dos décadas que el papa pasó en Perú como misionero y después como obispo.

“Queridos míos, parece que saben que hoy he cumplido 70 años”, dijo León entre vítores. “Agradezco al Señor, a mis padres y a todos aquellos que me recordaron en sus oraciones”.

Más tarde el domingo, León pasaría la tarde de su cumpleaños presidiendo un servicio de oración ecuménico en honor a los mártires del siglo XXI.

Cuando fue elegido el pasado mayo a los 69 años, el ex Robert Prevost se convirtió en el papa más joven desde 1978, cuando Karol Wojtyla fue elegido como el papa Juan Pablo II a los 58 años.

Muchas personas en la plaza sabían que era el cumpleaños de León y le desearon lo mejor, especialmente dado el peso de la responsabilidad que había asumido para dirigir la Iglesia católica.

“Bueno, definitivamente necesita mucho apoyo, porque tiene que llevar a cabo un pontificado durante un período particularmente difícil, tanto por cuestiones geopolíticas como ciertamente por asuntos internos”, dijo Lorenzo Vecchio, miembro de un grupo universitario católico en la plaza. “Estamos ciertamente felices de que sea un papa muy joven”.

Celso Fernández, un residente de Roma originario de la antigua diócesis de León en Chiclayo, Perú, recordó cómo los fieles de Chiclayo solían celebrar el cumpleaños de su antiguo obispo, que coincidía con una celebración religiosa local. Prevost solía pasar su cumpleaños con ellos para honrar su día de fiesta.

“Ahora venimos a él por su cumpleaños”, dijo.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, emitió un saludo especial en el que dio las gracias a León por su labor, que dijo era una fuente de inspiración. Las enseñanzas de León, dijo en un comunicado, “proporcionan una guía confiable y sólida en tiempos extremadamente complejos, cuando las certezas parecen tambalearse y los cambios son tan repentinos como profundos”.