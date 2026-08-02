Cuestiona primer ministro británico liderazgo de Gianni Infantino en FIFA

El presidente de la FIFA Gianni Infantino durante una rueda de prensa en la Ciudad de México, el 10 de junio de 2026, un día previo a la inauguración del Mundial. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

El presidente de la FIFA Gianni Infantino durante una rueda de prensa en la Ciudad de México, el 10 de junio de 2026, un día previo a la inauguración del Mundial. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

CIUDAD DE MÉXICO.- El primer ministro británico, Andy Burnham, manifestó el domingo que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no era el hombre adecuado para dirigir el organismo rector del fútbol mundial, en la más reciente repercusión del plan —ya abandonado— de vender participaciones del Mundial a inversores privados.

“No creo que sea el hombre adecuado para impulsar el fútbol en el escenario mundial. El plan que se presentó fue ofensivo para muchas personas, gente del fútbol, en todo el mundo, y no puede ser que simplemente sigamos adelante y lo olvidemos; no es aceptable”, afirmó Burnham.

La UEFA, el organismo rector del fútbol europeo, señaló el sábado que había perdido la confianza en el liderazgo de la FIFA, lo que posiblemente allane el camino para un desafío a la presidencia de Infantino. El organismo rector del fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF) indicó que el liderazgo de la FIFA había “dejado de poner al fútbol en primer lugar”.

Infantino se vio obligado a dar marcha atrás en sus controvertidos planes de vender las ganancias del Mundial a través de una filial comercial que gestionaría sus principales competiciones.

Los planes de Infantino se vinieron abajo después de que las 55 naciones miembro de la UEFA acordaran el jueves boicotear el Mundial y todas las demás competiciones de la FIFA. La CONCACAF y la Confederación Asiática de Fútbol también expresaron que se oponían al plan.

Pese al retroceso de Infantino, la UEFA dijo que trabajaría con otras confederaciones para “idear un plan para asegurarse de que no pueda ocurrir de nuevo”.

“Que ninguna opción quede fuera de la mesa”, sostuvo.

Aunque Infantino ha recibido focos de apoyo público de asociaciones, incluida la del anfitrión del Mundial de 2022, Qatar, las palabras de Burnham fueron una prueba más de la indignación generada por sus planes.

La próxima elección presidencial de la FIFA será en marzo en Rabat, Marruecos. La fecha límite para que los candidatos se inscriban en la contienda presidencial es el 18 de noviembre, exactamente cuatro meses antes de la votación.