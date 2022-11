Cuestiona influencer extranjero montones de basura en Oaxaca

OAXACA, Oax.- La crisis de la basura que aqueja a ciudadanos de la capital de Oaxaca y municipios conurbados ha causado también molestia entre turistas y visitantes, quienes permanecen en la ciudad luego de disfrutar de las festividades de Día de Muertos.

Lo anterior, luego de que este viernes escalaron las manifestaciones de trabajadores adheridos al Sindicato Independiente 3 de Marzo tirando montones de basura en lugares emblemáticos de la ciudad de Oaxaca, como la Plaza de la Danza y el zócalo de la ciudad de Oaxaca.

Así lo expresó en un video el influencer suizo Alessandro Giorgi, mejor conocido como #LordBanquetas, quien difundió un video en redes sociales donde lamenta que Oaxaca esté viviendo esta problemática por la crisis de la basura.

El visitante extranjero cuestionó en el video si la acumulación de basura era parte de “la tradición de Día de Muertos en Oaxaca. “Miren esta asquerosidad, quién va a comer al lado del basurero. Estamos en el zócalo de Oaxaca, hay turistas de todo el mundo que pagan impuestos en el pinche aeropuerto, le pagan impuestos al pinche aeropuerto para que vengan y vean esta madre”, cuestionó.

Tras asegurar que Oaxaca es su lugar favorito del mundo, el influencer dijo que la gente le ha contado que el problema de la basura data desde hace un mes, y ante ello, exigió a las autoridades poner una solución al problema.

“El basurero está lleno, no me interesa. Esta basura tiene que ir a otro lugar, tienen el dinero para hacerlo, por qué no lo hacen, porque les faltan como siempre los huevos para estar trabajando”, dijo.

En las tomas del video se aprecian montones de basura en el parque principal de la ciudad: “Ojalá que lo resuelvan, los oaxaqueños y Oaxaca no merecen esto”, lamentó.

Según datos de la Secretaría de Turismo estatal, entre el 29 de octubre al 1 de noviembre, la ocupación promedio hotelera en la ciudad de Oaxaca alcanzó 82%, con la llegada de 53 mil 988 visitantes que generaron una derrama económica de 130 millones de pesos.

Este sábado, las protestas de los trabajadores de recolección se mantuvieron por segundo día consecutivo, por lo que continuaron tirando basura en calles y parques públicos de la capital oaxaqueña, como la Plaza de la Danza, la Alameda de León y el Zócalo de la ciudad.

La movilización comenzó desde muy temprano, cuando los representantes del servicio de recolección se agruparon en El Llano, esperando el plan de este sábado para realizar acciones de protesta ante la falta de un espacio para depositar las casi 100 toneladas de basura que se generan diariamente.

Los inconformes se movilizaron a las calles Bustamante, Alcalá, Abasolo y Murguía, Morelos e Independencia, Hidalgo, donde arrojaron basura.

De acuerdo con los recolectores, a la fecha no existe una respuesta sobre la adquisición de un terreno para el tratamiento y destino final de los residuos.

Ayer, el edil morenista de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, reconoció que el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez y el municipio atraviesan “momentos críticos”, respecto a la basura y pidió comprensión a las y los ciudadanos trabajar en una solución en conjunto.