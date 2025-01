Cuba libera a reconocido opositor en segundo día de excarcelaciones

LA HABANA.- Algunos de los presos liberados en Cuba como el opositor José Daniel Ferrer planean quedarse en la isla, otros esperan salir del país en cuanto puedan.

Cuba continuó el jueves con la anunciada excarcelación de 553 personas por razones humanitarias —luego de informar al papa Francisco de la decisión esta semana— y los presos beneficiados, a medida que salían de las cárceles y volvían a sus hogares, comenzaron a pensar en su futuro.

El anuncio de las liberaciones se produjo al mismo tiempo que el saliente presidente estadounidense Joe Biden sacara a la isla de una lista de países patrocinadores del terrorismo que ocasionó duros perjuicios económicos a la nación caribeña.

“Estoy bien, rodeado de familiares y amigos”, dijo Ferrer el jueves a The Associated Press por teléfono desde su casa en Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba. “A mí me habían encarcelado arbitrariamente…se había montado una farsa judicial”, agregó.

Ferrer, de 54 años, se hizo conocido internacionalmente como parte de los 75 opositores encarcelados y enjuiciados en 2003, aunque una negociación entre la Iglesia católica, España y el entonces presidente cubano Raúl Castro logró las liberaciones entre 2010 y 2011.

El opositor se negó entonces a salir de la isla —la condición impuesta entonces para las liberaciones— y fundó la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), una organización política opositora sin reconocimiento legal.

Fue llevado a la prisión nuevamente en el marco de una serie de protestas antigubernamentales en julio de 2021, cuando ya pagaba otra una condena domiciliaria por lesiones por cuatro años y medio.

Ahora, según indicó a la salida de la prisión de Mar Verde en la provincia de Santiago de Cuba, a unos 900 kilómetros al este de la capital, le advirtieron que debía cumplir con pautas de buena conducta social o podría volver a ser encarcelado.

“Me sacaron del penal y no me dejaron sacar ni mis libros, ni mis apuntes, ni mi libreta; me dijeron que me lo mandarían”, relató Ferrer.

Pero bajo todo concepto, Ferrer aseguró que continuará con su activismo político en contra del gobierno cubano.

“Voy a seguir con la lucha no violenta a favor de la libertad, la democracia… Mi sueño espera una Cuba justa y próspera”, agregó Ferrer.

El gobierno de Estados Unidos había exigido públicamente su liberación y Amnistía Internacional lo tenía incorporado a su lista de media docena de presos de conciencia en la isla.

El martes, el gobierno de Estados Unidos notificó al Congreso sobre la intención de levantar la designación de Cuba como parte de un acuerdo facilitado por el Papa Francisco, y que las autoridades cubanas liberarían a algunos de ellos antes de que termine la administración de Biden el 20 de enero.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel informó luego al pontífice que liberaría gradualmente a 553 convictos por delitos diversos. Pero La Habana reiteró que esto no está vinculado a la decisión de Estados Unidos de levantar la designación de la lista, sino a un gesto hacia Francisco.

Organizaciones no gubernamentales y AP constataron la excarcelación de al menos una treintena de personas en los últimos dos días, la mayoría presos tras las manifestaciones de 2021 en rechazo a los apagones y el desabastecimiento de bienes básicos que en algunos casos terminaron en vandalismo y dejaron un muerto.

Países y organizaciones internacionales reclamaron a Cuba por la represión de las protestas. Aunque no se supo oficialmente la cantidad de detenidos, en noviembre la agrupación Justicia 11J —que monitorea los casos— estimó en más de 500 las personas aún encarceladas por esos sucesos. Protestas menores se sucedieron en 2022 y 2024.

Las manifestaciones fueron espontáneas –muchos se sumaron debido a llamados en redes sociales– y no tuvieron una dirección orgánica por lo que no tenían antecedentes políticos. El gobierno cubano acusó a Estados Unidos y grupos de interés de La Florida de alentar las protestas incluso mediante noticias falsas como parte de una política de sanciones contra las autoridades.

“Esto para mi es un milagro”, dijo a la AP el jueves Juan Yanier Antomarchi, de 22 años, apenas de unas horas de después de ser liberado. Cumplía una condena de cinco años en un campamento de poca severidad. Su plan fue claro: “Si existiera la posibilidad y si pudiera, me iría a otro país con mi familia”.

Más o menos en los mismos términos se pronunció ante AP Reyna Yacnara Barreto Batista, de 24 años, liberada el miércoles.

Las autoridades no informaron cuántas personas fueron excarceladas en estos dos días, pero una funcionaria del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Marcela Sosa, indicó que no se trata de una amnistía ni de un indulto —sino un beneficio judicial—, por lo que los encausados deberán terminar su condena antes de realizar algunas acciones como tramitar pasaportes o salir del país.