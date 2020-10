¿Cuántos seguidores debes tener para ganar dinero en TikTok?

Para comenzar a generar ingresos debes de tener más de 500 mil seguidores, puesto que la cantidad monetaria que generes dependerá de las reproducciones y los “Me gusta” que generes, señaló el sitio Two Million Ways.

E.U.-La famosa red social de videos cortos TikTok sigue dominando en el 2020 por la variedad de contenido que puedes encontrar en ella, y además, esta plataforma también es la gran oportunidad de muchos para realizar contenido y generar ganancias. Si quieres saber cuántos seguidores necesitas para comenzar a monetizar tus publicaciones en TikTok, en Techbit te damos los detalles.

Los tiktokers más famosos ganan dinero real al realizar contenidos atractivos que generan miles de reproducciones y obtienen millones de “Me gusta”. Y aunque algunos podrían pensar que llegar a estos números puede ser complicado, en realidad el reto es alcanzable.

Es importante destacar que el poder de TikTok radica en muchas variables, por lo que debes trabajarlas para poder generar dinero en un futuro.

El sitio en inglés Two Million Ways señala que las caras nuevas en TikTok deben esforzarse por crear contenido que resulte de interés general para ganar popularidad y hacer crecer la cantidad de seguidores, al realizar esto debes comprometerte a ser constante para no dejar a tus seguidores inactivos, y al contrario, hacer que sus “Me gusta” le den mas fama a tus videos.

Two Million Ways agrega que para comenzar a generar ingresos debes de tener más de 500 mil seguidores, puesto que la cantidad monetaria que generes dependerá de las reproducciones y los “Me gusta” que generes, ya que ambas variables son consideradas indicadores de que otros usuarios se interesan por tu contenido.

Tener cerca de 10 o 20 mil seguidores en TikTok, posiblemente no te ayude a generar las ganancias esperadas, por ello se estima que al tener poco más de medio millón de seguidores, algunos patrocinadores se acerquen a ti y te ofrezcan publicitar sus productos.

La cantidad de usuarios que sigue tu cuenta en realidad queda en segundo plano porque un buen reconocimiento en la plataforma china se obtiene a través de los “Me gusta”. Two Million Ways explica que los patrocinadores y marcas buscan usuarios que generan más de un millón de “Me gusta” en cada video.

Dinero por los Live

Existe otra manera de obtener dinero en TikTok mediante los Live que se realizan en esta red social, para esto ya debes tener una popularidad asegurada, ya que al utilizar esta función, tus seguidores podrán enviarte monedas que se convierten en diamantes y luego podrás canjearlas por dinero.

Por otro lado, Forbes aconseja que si quieres generar buenas ganancias en TikTok, debes crear una marca que te identifique, hacer contenido creativo seleccionando si quieres dirigirte a lo divertido o al mero entretenimiento. Es importante considerar esto como un negocio y ser constante para obtener los mejores resultados.