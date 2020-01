¿Cuándo y dónde ver la final entre LSU vs Clemson?

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de salir victoriosos en las seminales del futbol americano colegial de la NCAA, Tigres de Clemson y Tigres de LSU denirán al campeón este lunes en el estadio de Santos de Nueva Orleans, el Mercedes-Benz Superdome.

Ambos equipos llegan a este compromiso con la posibilidad de ganar el cuarto título colegial en su historia, debido a que LSU lo ganó en 1958, 2003 y 2007, mientras que Clemson lo obtuvo en 1981, 2016 y 2018, recalcando que es el actual monarca de la Liga debido a que el año pasado venció contundentemente a Alabama 44-16.

Este juego podría tener a los pasadores número uno del Draft de las siguientes dos ediciones, ya que que ha brillado en las últimas campañas, aunque aún no es elegible para la NFL en 2020.

¿Cuándo ver la nal entre LSU vs Clemson?

Este lunes 13 de enero a las 19:00 horas tiempo del centro de México.

¿Dónde ver la nal entre LSU vs Clemson?

La transmisión para televisión será por ESPN

