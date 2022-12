Cruzan casi 8 mil vehículos de paisanos en dos días por NLD

NUEVO LAREDO, TAM.- De acuerdo con lo previsto por el Programa Héroes Paisanos 2022, las caravanas de migrantes mexicanos continúan arribando al país, cruzando por los puentes de Nuevo Laredo y haciendo uso de la Autopista Monterrey-Nuevo Laredo, en el tramo La Gloria-San Fernando, para trasladarse a las distintas entidades federativas a fin de pasar las fiestas decembrinas con sus familiares.

Los buenos resultados que se han conseguido hasta la fecha en la llegada de los paisanos, se han dado gracias a la coordinación de acciones entre el Gobierno Federal, el Gobierno de Tamaulipas y la administración de la Concesionaria.

Este fin de semana, las caravanas de paisanos se internaron al país, entre las 3:30 y las 10:00 de la mañana, de este sábado y domingo, caravanas que fueron coordinadas por el operativo Héroes Paisanos, sumándose entre los dos días un aforo de 7,901 vehículos que cruzaron por la caseta de cobro San Fernando – La Gloria.

Para garantizar un cruce rápido y fluido de vehículos, se implementaron varias acciones, tales como el cobro adelantado, el bandereo, la señalización con la asignación de carriles y la invitación al usuario para tener preparada su cuota al llegar a la caseta, acciones que han dado muy buenos resultados al permitir que el flujo de vehículos avance por la plaza de cobro y no se hagan cuellos de botella.

Asimismo, la administración de la Concesionaria, para garantizar el paso fluido y seguro de los paisanos, mantuvo la totalidad de las vías abiertas, lo que ayudó a reducir los tiempos de espera de los usuarios y se dispuso, como siempre, de auxilio mecánico y ambulancia, servicios que la Concesionaria mantiene permanentemente durante las 24 horas.

Finalmente, y ante el alto flujo de vehículos que circulan por la Autopista, se recomienda a los conductores no exceder los límites de velocidad, no manejar cansados, no ingerir bebidas alcohólicas ni distraerse con el teléfono celular, para evitar la ocurrencia de accidentes que puedan poner en riesgo su integridad y la de su familia.

Cortesía: elreportero.mx