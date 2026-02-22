Cruz Azul supera 2-1 a Chivas y le corta su paso perfecto en la Liga MX

Toluca vence 3-0 al Necaxa y Atlas se impone en casa 3-2 ante San Luis

PUEBLA, México (AP) — Sendos cabezazos de gol de Gabriel Fernández y Carlos Rodríguez marcaron el sábado la ruta de la victoria de Cruz Azul por 2-1 ante las Chivas, con lo que el Rebaño Sagrado dejó ir sus primeros puntos en el torneo Clausura de la Liga MX.

El uruguayo Fernández abrió la cuenta a los 34 minutos, con un remate picado a centro del argentino Agustín Palavecino.

Rodríguez le volvió a dar la ventaja a los celestes ante los aficionados en su casa provisional del Estadio Cuauhtémoc, con un nuevo cabezazo potente, en un tiro de esquina centrado otra vez por Palavecino.

Ángel Sepúlveda emparejó momentáneamente por los rojiblancos con otro testarazo dentro del área a los 81 minutos, luego de un centro de Ricardo Marín.

Con este resultado, “La Máquina” hilvanó su sexta jornada sin derrota para ascender a la segunda posición con 16 puntos.

Chivas perdió el invicto y el paso perfecto en el campeonato para quedarse con 18 unidades, todavía en la cima. Llegó así el final del segundo mejor comienzo en su historia, tras ganar sus primeros seis partidos del curso, quedando a dos de igualar su marca del Bicentenario 2010.

El “Toro” Fernández volvió al campo con los celestes, después de purgar una suspensión de dos partidos por la tarjeta roja que vio en el duelo de la cuarta jornada ante Ciudad Juárez.

Durante el complemento, el zaguero colombiano Willer Ditta marcó diferencias cuando tapó con la pierna un disparo de Hugo Camberos que iba con dirección de puerta para complicar al arquero Andrés Gudiño.

Camberos luego tuvo la mejor opción de los rojiblancos antes del tanto de Sepúlveda con un lejano disparo que se estrelló en el travesaño en la recta final.

El veterano Sepúlveda ingresó de cambio junto con Camberos y logró la diana que no celebró al haberla hecho ante el equipo para el que jugó hasta el pasado torneo.

Pero Rodríguez sí celebró en grande el cabezazo que logró a primer poste y que dejó sin opciones al arquero Raúl Rangel para sellar la victoria celeste.

TOLUCA GOLEA CON 2 TANTOS DE PAULINHO

El triple monarca goleador Paulinho encontró las redes en un par de ocasiones durante los minutos finales, para encaminar al bicampeón Toluca a una victoria de 3-0 ante el Necaxa.

Paulinho rompió el cero en el marcador a los 79 minutos, al empujar frente al arco una diagonal de Jorge Díaz. Cuatro minutos después, el ariete portugués celebró su cuarta diana del curso al definir una lanzada por el centro del campo con un disparo abajo.

El zaguero uruguayo Federico Pereira selló la abultada victoria con un cabezazo picado durante el cuarto minuto del descuento.

Los Diablos Rojos extendieron su paso invicto en el torneo después de siete jornadas, para quedarse en el 3er sitio con 15 puntos, tres menos en relación con las Chivas, quienes sufrieron su primer revés horas después ante Cruz Azul, que superó a los escarlatas en el segundo peldaño.

Necaxa se estancó en la 10ma posición con nueve unidades.

Antes de que surgiera la figura de Paulinho con sus dos goles, el arquero Luis García fue el héroe escarlata con un par de atajadas antes de que se cumpliera la primera media hora para evitar dianas a Lorenzo Faravelli e Israel Tello.

Para la próxima jornada, el Toluca será el anfitrión de las Chivas, en un duelo en el que podría estar en juego la condición de líder del torneo.

OTROS RESULTADOS

Atlas se sobrepuso a una desventaja de un par de goles para imponerse en casa 3-2 a San Luis.

Diego González convirtió un penal en el noveno minuto de descuento del primer tiempo y Eduardo Aguirre marcó también desde los 12 pasos a los 59, antes de que Germán Agustín Rodríguez, lograra a los 83 el gol de la diferencia por los rojinegros.

João Pedro a los 3′, y Eduardo Águila, a los 41′, hicieron las dianas de la ventaja del San Luis.

Atlas escaló a la 5ta posición con 13 puntos; San Luis se quedó en el 12do escalón con siete.

En otro resultado, León venció 2-1 a Santos, que sigue siendo el único equipo del curso sin victoria, luego de sufrir su sexto revés y el cuarto consecutivo.

León puso fin a cinco jornadas sin triunfo con su segunda victoria para llegar a siete puntos y ubicarse en la 13ra posición. Santos está en el último sitio con apenas una unidad.