Cruz Azul remonta para vencer 3-2 a Ciudad Juárez y seguir como único invicto en la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Cruz Azul reaccionó para mantenerse como el único equipo invicto del torneo Apertura, luego de superar el vienres 3-2 a Ciudad Juárez, con lo que hilvanó siete triunfos para asumir el liderato provisional de la Liga MX.

Luka Romero a los 2 minutos, Gabriel Fernández a los 23 y José Paradela a los 36 consumaron las dianas celestes durante una primera mitad en la que hubo cinco anotaciones.

Rodolfo Pizarro a los 14 y Raymundo Fulgencio a los 19 hicieron los goles de Bravos, que momentáneamente dieron la vuelta al marcador.

Cruz Azul escaló a la cima del campeonato al llegar a 23 puntos, luego de celebrar su séptima victoria en fila. Ciudad Juárez se estancó en la 9na posición con 12 unidades.

Los capitalinos aspiran a cerrar la novena jornada en lo más alto de la tabla si Monterrey, que suma 12 puntos, no resuelve con una victoria la visita que le hará América en uno de los encuentros sabatinos.

“La Máquina” volvió a hacer gala de su contundencia con Romero como su figura en la zona de ataque, al inaugurar el marcador con el primer disparo a puerta. Antes del descanso dio una soberbia asistencia con un taconazo.

Pizarro emparejó momentáneamente gracias a un cabezazo picado desde el corazón del área. Poco después, los visitantes tomaron la ventaja con un remate de Fulgencio, en los momentos en que peor la pasó Cruz Azul.

Fernández emparejó a dos goles con un excelso cabezazo que venció al arquero Sebastián Jurado.

Paradela consumó la remontada celeste con un disparo a su llegada al área, poco después de que Romero lo habilitó con el taconazo de espaldas a la portería que dejó congelada a la zaga rival.

Cruz Azul buscará la próxima jornada mantener su paso invicto y seguir su racha triunfal cuando vuelva a ser anfitrión de Querétaro, que antes de esta jornada apenas tiene un triunfo y un empate en el certamen.

NECAXA VENCE A PUEBLA

Un autogol de Franco Moyano sentenció la victoria de Necaxa 1-0 ante Puebla.

Los Rayos ascendieron a la 11ra posición al contar con nueve puntos, mientras que el equipo de La Franja es último con apenas cuatro unidades.