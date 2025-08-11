El Dólar
Compra:
$17.80
Venta:
$18.90
EN VIVO

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anuncian su compromiso

Rodríguez, de 31 años, anunció la feliz noticia en Instagram el lunes con una fotografía que muestra un enorme anillo en su dedo anular

Foto del 29 de julio del 2019, el jugador de la Juventus Cristiano Ronado posa con su pareja, la modelo Georgina Rodríguez en Madrid. (AP Photo/Paul White, File)
AP

CIUDAD DE MÉXICO.- El astro Cristiano Ronaldo y su pareja Georgina Rodríguez, con la que tiene una relación de mucho tiempo, están comprometidos.

Rodríguez, de 31 años, anunció la feliz noticia en Instagram el lunes con una fotografía que muestra un enorme anillo en su dedo anular.

“Sí, acepto”, decía el pie de foto en español. “En esta y en todas mis vidas.”

Rodríguez y Cristiano, de 40 años, tienen dos hijas juntos. Ella también ha ayudado a criar a los otros tres hijos de Crisitano Ronaldo. La pareja perdió a uno de sus gemelos recién nacidos, un niño, en 2022.

Crisitano conoció a Rodríguez en 2016 cuando ella trabajaba en una tienda Gucci en Madrid.

La exestrella del Real Madrid y del Manchester United ahora juega para el Al-Nassr en Arabia Saudí.

Localiza Guardia Estatal vehículo robado y lo pone a disposición de la fiscalía
Heyward está dispuesto a perderse la temporada con los Steelers en busca de un aumento salarial

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.