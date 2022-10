Cristiano Ronaldo se manifiesta tras de ser borrado ante el Chelsea

CIUDAD DE MÉXICO,- Después de retirarse antes del final del partido frente a Tottenham por no ser tomado en cuenta por Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo fue castigado por el Manchester United borrándolo de la convocatoria para el partido frente al Chelsea. Sin embargo, el astro portugués se pronunció en redes sociales al respecto.

“Siempre intento ser un ejemplo para los jóvenes que integran los equipos en los que estoy. Desafortunadamente, eso no siempre es posible y a veces el calor del momento saca lo peor de nosotros”, escribió Ronaldo.

El número 7 del Manchester United reflexionó sobre los equipos en los que ha estado y la relación que tiene con entrenadores, miembros del staff y compañeros de plantel, destacando el respeto como elemento principal en todas esas relaciones.

“Actualmente tengo que seguir trabajando en Carrington, apoyar a mis compañeros y estar listo para cuando me necesiten. Pronto estaremos juntos otra vez”, concluyó Cristiano.

En Premier League, los pocos minutos que ha jugado el portugués no han sido los mejores para el equipo, ya que solo ha aportado 1 gol. Sin embargo, en el torneo de segundo orden de Europa sí ha sido el factor diferencial para el United, con 1 gol y 1 asistencia en 4 encuentros.