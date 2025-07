Costo de la visa sigue siendo de 185 dólares

El departamento de estado de los Estados Unidos no ha publicado lo que sería el aumento del costo del trámite de la visa láser de turista hasta el momento en su página oficial.

En dado caso de que se diera un aumento, sería a través de la Embajada de los Estados Unidos y los consulados americanos que hasta el momento no han emitido un comunicado al respecto, expresó Óscar Flores, empresario de asuntos fronterizos.

Hay unas gestiones marcadas pero no indicadas, no hay mención del nuevo proyecto de ley que se aplicaría en el 2026, no hay nada en efecto, no está dando indicaciones de para cuándo, precisó.

En el portal oficial no dice a partir de cuándo se aplicaría este proyecto ley, iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó.

Lo único diferente que hay en estos momentos es que el pago del trámite de la visa láser de turista ya se puede hacer por medio de transferencia electrónica, que anteriormente no se podía hacer, dijo.

Pero estamos pendientes de la información oficial que se publique por medio del Departamento de Estado de los Estados Unidos, para darlo a conocer una vez que se haga oficial, concluyó.