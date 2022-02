Cosby podría evitar testificar en caso por abuso sexual

SANTA MÓNICA, California, EU.— Un juez de Los Ángeles se mostró fuertemente inclinado el viernes a permitir que Bill Cosby invoque su privilegio de la quinta enmienda de la Constitución estadounidense y evite dar una declaración autoincriminatoria en la demanda de una mujer que alega que el comediante abusó sexualmente de ella a mediados de la década de 1970, cuando ella tenía 15 años.

En una audiencia para discutir el tema, el juez de la Corte Superior de Los Ángeles, Craig Karlan, estuvo de acuerdo con la abogada de Cosby en que el actor de 84 años tiene un temor razonable de enfrentar nuevamente cargos penales por una o más acusaciones de abuso sexual que se han ventilado públicamente en su contra, y tiene derecho a evitar decir cualquier cosa bajo juramento que pueda dar lugar a tales cargos.

‘Parece que tiene un temor razonable de ser procesado, y si surge nueva información, eso podría hacer que un fiscal cambie de opinión’, dijo Karlan. ‘No veo cómo se podría concluir lo contrario, aparte de señalar que tiene un temor razonable’.

Los abogados de Judy Huth, quien alega que Cosby la obligó a realizar un acto sexual con él en la Mansión Playboy alrededor de 1974, buscan obligar a Cosby a dar una segunda declaración. El comediante dio una inicial poco después de que la demanda fue presentada en 2014, antes de que enfrentara dos juicios penales y fuera declarado culpable en

Pensilvania, la declaración de culpabilidad fue finalmente anulada.

El abogado de Huth, John Steven West, argumentó que las acusaciones contra Cosby se han ventilado durante años y todas se remontan a décadas. Dijo que ya se habrían presentado cargos penales.

‘Los hechos que se conocen muestran abrumadoramente que el señor Cosby no tiene un temor real de ser procesado’, dijo West. ‘A pesar de que durante 16 años su nombre ha estado al frente de acusaciones de conducta sexual inapropiada, ha habido exactamente sólo un caso procesado’.

West señaló que la policía de Los Angeles investigó las acusaciones de Huth hace siete años, que el fiscal de distrito rechazó presentar cargos y que otros fiscales han hecho lo mismo con otras acusadoras de Cosby.

El juez no estuvo de acuerdo con el argumento.

‘El hecho de que los fiscales se nieguen a presentar un caso no significa que un fiscal recientemente elegido no tenga un punto de vista diferente’, dijo Karlan. ‘Ni que ningún fiscal de distrito futuro esté obligado a una decisión de no enjuiciar’.

El juez planeaba emitir un fallo por escrito más adelante, pero dejó poco espacio para dudas sobre que será a favor de Cosby.

La abogada de Cosby, Jennifer Bonjean, argumentó que el juez estuvo de acuerdo en que el caso de Pensilvania servía de advertencia. Cosby, creyendo que tenía garantías de un fiscal sobre que no enfrentaría cargos, fue enjuiciado después de hacer revelaciones contraproducentes en una demanda civil de 2005.

‘Le dijeron que no iban a enjuiciarlo’, dijo Bonjean. ‘Y luego 10 años después revocaron esto ¿después de qué? De que rindió una declaración’.

Este incumplimiento de las autoridades fue lo que llevó a que una corte de apelaciones en Pensilvania anulara la declaración de culpabilidad de Cosby en junio, después de que había pasado casi tres años en prisión.

Cosby se había convertido en la primera celebridad en ser hallada culpable de abuso sexual en la era del #MeToo cuando el jurado en su segundo juicio lo declaró culpable en 2018 de drogar y abusar de la administradora deportiva universitaria Andrea Constand en 2004.

Previamente en la semana Bonjean pidió a la Corte Suprema federal que rechace un intento de los fiscales por revivir el caso.

Cosby era ya un actor negro pionero y comediante de monólogos cuando creó el popular programa ‘Cosby Show’ en la década de 1980. Años más tarde, múltiples acusaciones por abuso sexual destruyeron su imagen como ‘el papá de Estados Unidos’ y llevaron a acuerdos legales multimillonarios con al menos ocho mujeres.