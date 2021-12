Corte Suprema deja en vigor ley de aborto en Texas

WASHINGTON.— La Corte Suprema de Estados Unidos dejó en vigor el viernes la ley de Texas que prohíbe la mayoría de los abortos, aunque falló que las clínicas en el estado pueden demandar por la ley de abortos más restrictiva en la nación.

La decisión, que se anuncia poco menos de una semana después que el máximo tribunal indicó que retrotraería los derechos al aborto y posiblemente anularía su histórica decisión Roe v. Wade, fue recibida con consternación por los partidarios del derecho al aborto.

Los grupos dicen que el fallo, la limitar cuáles funcionarios estatales pueden ser demandados por las clínicas, no provee un sendero para bloquear efectivamente a ley.

‘La Corte Suprema esencialmente ha dado luz verde al cínico sistema de Texas y previene que las cortes federales bloqueen una ley inconstitucional’, dijo el Center for Reproductive Rights, que representa a las clínicas en Texas, en un mensaje en Twitter.

La corte actuó hace más de un mes tras escuchar los argumentos sobre la ley, que ilegaliza el aborto una vez se detecta actividad cardiaca en el embrión. Eso es alrededor de la sexta semana, antes de que algunas mujeres sepan siquiera que están embarazadas. No existen excepciones para casos de violación o incesto.

La ley ha estado en vigor por unos tres meses, desde el 1 de septiembre. El fallo de la Corte Suprema Roe v. Wade que legalizó el aborto en todo el país ha estado en vigor desde 1973.

Los proveedores de abortos no intentarán los mismos retos legales que los han frustrado previamente. El juez federal que ya bloqueó una vez la ley, conocida como S.B. 8, casi seguramente recibiría el pedido de hacerlo de nuevo. Y su decisión sería revisada por la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito, que ha votado dos veces en favor de dejar la ley en vigor.

De cualquier manera, el caso regresaría a la Corte Suprema, que hasta ahora no ha tenido cinco votos en favor de suspender la ley mientras se desarrolla la batalla legal.

‘La Corte debió haber puesto fin a esta locura hace meses, antes de que S. B. 8 entrase en vigor. No lo hizo entonces y de nuevo no lo hizo hoy’, dijo la jueza Sonia Sotomayor en una opinión separada el viernes.