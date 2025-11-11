Corona Capital: 15 años y 15 actos para su edición 2025

En 2020 el festival no se pudo realizar por la pandemia y en 2021 varios artistas cancelaron, pero tras estos años complicados ha retomado su fuerza

ARCHIVO- Linkin Park actúa antes del partido final de la Liga de Campeones de fútbol entre el Paris Saint-Germain y el Inter de Milán en el Allianz Arena de Múnich, Alemania, el sábado 31 de mayo de 2025. (Foto AP/Matthias Schrader, archivo)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Pareciera que fue ayer, pero el festival Corona Capital está a punto de cumplir sus primeras 15 ediciones.

Ese cartel con Pixies, Echo & the Bunnymen e Interpol de 2010 marcó la pauta para el que se convertiría en un festival internacional de rock y música alternativa codiciado por los artistas que ha recibido a Paul McCartney, Iggy Pop y Kraftwerk, pero también ha visto importantes comienzos como el de Billie Eilish.

Y así una vez más llega la hora de armar horarios y preparar los mejores tennis para caminar por el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana.

A continuación, una selección de artistas que se presentarán en el festival Corona Capital en su edición 2025.

James

La banda de rock alternativo originaria de Mánchester, Inglaterra, se presentó en la primera edición del Corona en 2010 y no habían vuelto al festival desde entonces. El más reciente álbum de estudio de James es “Yummy” de 2024 y este año lanzaron “James, Live at the Acropolis”.

Para su gira en Norteamérica anunciaron que tocarían su álbum “Laid” de 1993 en su totalidad por primera vez, así como éxitos y rarezas. En 2026 tienen prevista una gira de Arenas en Reino Unido, pero antes llegará el Corona.

Horario: Domingo 7:10 p.m.

Prepárate para cantar: “She’s A Star”

Foo Fighters

La agrupación liderada por Dave Grohl se presentó por primera vez en el Corona en 2017, cuando nadie se imaginaba que ocurriría la muerte del baterista Taylor Hawkins en Colombia en 2022. Ahora la banda regresa con una alineación que incluye al baterista Ilan Rubin, incorporado recién este año, y tras inaugurar los conciertos alternativos Corona Capital Sessions en Monterrey, México, donde se presentarán el 12 de noviembre.

La banda estadounidense también ha anunciado que tendrá una gira europea en 2026. Sus más recientes lanzamientos son los sencillos “Asking For A Friend” y “Today’s Song”, ambos de 2025.

Horario: Viernes 11:00 p.m.

Prepárate para cantar: “Best of You”

Franz Ferdinand

Los rockeros escoceses son ya amigos del Corona, se presentaron por primera vez en 2012 y volvieron en 2019. Para su tercera fecha en el festival llegan con “The Human Fear”, su sexto álbum de estudio lanzado este año y el primero que presentan después de la pandemia.

Su líder Alex Kapranos dijo a The Associated Press que es un álbum que aborda la formación y desintegración de relaciones: “Hay ideas que se escribieron en el estudio literalmente el día antes de que se enviara para ser masterizado. Y también… creo que la idea más antigua es el bajo de una de las canciones, que es de 1995”. La banda aunció una pop-up store con motivo de su concierto en el Corona que estará abierta por unas horas el 13 de noviembre.

Horario: Viernes 8:10 p.m.

Prepárate para cantar: “This Fire”

Bôa

La banda alternativa británica se volvió célebre entre los otaku de finales de la década de 1990 por su sencillo “Duvet” que era la canción de apertura de la serie de anime “Serial Experiments Lain” (si no la has visto te la recomendamos ampliamente). Pero fuera de esta canción emblemática, incluida en su álbum “The Race of a Thousand Camels”, no se había escuchado mucho de ellos. Lanzaron su álbum “Get There” en 2005 y en 2024 volvieron con “Whiplash”. En cuanto a presentaciones en vivo en México, digamos que esta es una oportunidad única.

Horario: Viernes 8:10 p.m.

Prepárate para cantar: “Duvet”

Linkin Park

La muerte del vocalista Chester Bennington en 2017 causó un tsunami en Linkin Park, pero la banda se mantuvo fuerte y ha continuado adelante con una nueva alineación que incluye a la vocalista Emily Armstrong y al baterista Colin Brittain. Su nueva etapa fue reafirmada con el lanzamiento de “From Zero” a finales de 2024, su primer álbum con ambos. La nueva versión de Linkin Park ha causado opiniones divididas, pero tocará a los fans del Corona decidir si mantendrán su fidelidad a la banda por encima de todo lo demás.

Horario: Domingo 11:00 p.m.

Prepárate para cantar: “Somewhere I Belong”

Chappell Roan

Después de un ascenso meteórico a la fama con su álbum debut “The Rise and Fall of a Midwest Princess”, Chappell Roan sorprendió a todos al anunciar a finales de 2024 que se tomaría un receso para “priorizar su salud”.

En los Grammy de 2025, al ganar el codiciado premio de mejor nuevo artista, Roan hizo un llamado para que las empresas discográficas cuidaran más a los artistas al recordar que durante la pandemia se había quedado sin seguro. Tras superar este bache, es momento de que Roan brille en el Corona en su primer festival de Latinoamérica.

Horario: Sábado 11:00 p.m.

Prepárate para cantar: “Pink Pony Club”

Jelly Roll

El astro country y rapero Jelly Roll debutará en México con su concierto en el Corona, si bien ha habido otros actos country en el festival como Kacey Musgraves y Lil Nas X o blues como Alabama Shakes (quienes regresan al festival este año) y The Black Keys, es notable que un artista que está teniendo su momento en el género venga a su bautizo de fuego en el festival. La semana pasada fue nominado a mejor álbum de country contemporáneo por “Beautifully Broken”, mejor interpretación de dúo o grupo country por “Amen” con Shaboozey y mejor interpretación o canción de música cristiana contemporánea por “Hard Fought Hallelujah”.

Horario: Sábado 6:10 p.m.

Prepárate para cantar: “Save Me”

Deftones

Otros nominados a los Grammy 2026 son los Deftones por su álbum “private music”, la primera producción de la banda californiana en cinco años y un álbum para el cual dedicaron dos años y medio para componer y grabar. Desde 2022 Chino Moreno y sus compañeros no salían de gira por Norteamérica, qué mejor que verlos en su debut en el Corona.

Horario: Domingo 9:30 p.m.

Prepárate para cantar: “Change (In the House of Flies)”

Leisure

El colectivo soul-electrónico neozelandés de Leisure debutarán en el Corona con las canciones de su álbum de 2025 “Welcome to the Mood”, un álbum que explora temas como la unión, la humanidad, la autenticidad y la celebración creativa, para el cual incorporaron músicos especializados, secciones de cuerdas, metales, pianos y coristas. “Habíamos tocado más que nunca y queríamos incorporar más del elemento en vivo al proceso, así que no usamos tantos cortes de batería ni loops como en discos anteriores, y grabamos en directo”, señaló la banda en un comunicado sobre esta nueva etapa en su producción.

Horario: Viernes 9:40 p.m.

Prepárate para cantar: “Last Dance”

Aurora

La historia de la cantante noruega Aurora Aksnes y los conciertos en México quedaron atada para siempre cuando en su debut en el Corona en 2021 recibió el primer Dr. Simi del que se tenga registro. El gesto espontáneo de un fan que le lanzó ese peluche de una cadena de farmacias junto con la cara de sorpresa y ternura de Aurora al tomarlo entre sus manos desataron una fiebre por lanzar estos peluches como gesto de admiración para los músicos que se presentan en México (que incluso ha llevado a la creación de un Simi Fest).

Aurora está de vuelta en el Corona, ya no se ven tanto los Simi en los conciertos, pero nos queda la música incluyendo su disco “What Happened To The Heart?” de 2024.

Horario: Sábado 8:10 p.m.

Prepárate para cantar: “Cure For Me”

Queens of the Stone Age

Si se hubieran presentado un par de semanas antes, Queens of the Stone Age habrían estado perfectos para el Día de Muertos en México. Este año la banda originaria de Seattle consiguió grabar en las catacumbas de París, que se calcula tienen una extensión de 320 kilómetros y unos 7 millones de restos humanos. Para ellos fue una experiencia única. Su experiencia en el Corona incluye sus presentaciones en 2013 y una lamentable cancelación en 2024 por problemas de salud de su vocalista Josh Homme.

Horario: Viernes 9:30 p.m.

Prepárate para cantar: “Make It Wit Chu”

Alexandra Savior

Esta cantante originaria de Portland, Oregon, viene con un álbum nuevo bajo el brazo: “Beneath the Lilypad”. Su estilo mezcla dream pop, indie y rock psicodélico con un resultado que por momentos suena retro. Savior no es su nombre artístico, su padre la nombró así pues a su madre la habían diagnosticado cáncer cervicouterino cuando estaba embarazada de ella y se curó. Al comienzo de su carrera tuvo el aval de Courtney Love, quien la descubrió en YouTube. Este es su primer concierto en el festival.

Horario: Domingo 4:40 p.m.

Prepárate para cantar: “Girlie”

Garbage

La historia de Garbage con México es de amor, la banda estadounidense liderada por la escocesa Shirley Manson se presentó en el país por primera vez en 1996 y desde entonces han tenido varias visitas, pero últimamente no se habían dejado ver en la Ciudad de México. En 2024 cancelaron su participación en el festival Hera y en abril de este año estuvieron en Guadalajara y en el festival Tecate Pa’l Norte de Monterrey. En el Corona tampoco se habían presentado antes. Así que este es un pretexto perfecto para escuchar en vivo las canciones de “Let All That We Imagine Be The Light” su álbum de 2025.

Horario: Viernes 7:10 p.m.

Prepárate para cantar: “Paranoid”

Mogwai

Otros escoceses presentes en el Corona son Mogwai. La banda de pos-rock es una de las pioneras del festival tras presentarse en 2011 y volver en 2017. Mogwai realizó la banda tiene mucha música nueva, este año lanzaron su álbum de estudio “The Bad Fire” y la banda sonora de la miniserie “The Bombing of Pan Am 103”.

Horario: Sábado 4:40 p.m.

Prepárate para cantar (o simplemente escuchar): “God Gets You Back”

Aluna

Si lo tuyo es la música electrónica house, dance, el R&B y el synth-pop no te puedes perder a Aluna. Esta DJ y cantante británica suele interpretar en vivo sus temas incluyendo su colaboración con Disclosure “White Noise”, “Beggin’” y “More Baby”. También baila y seguramente hará que te muevas. Tras presentarse en el Corona de 2016 con su proyecto anterior AlunaGeorge, ahora viene como solista. En esta etapa ha lanzado los álbumes “Renaissance” y “MYCELiUM”.

Horario: Viernes 11:30 p.m.

Prepárate para cantar: “Beggin”