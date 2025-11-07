Corea del Norte lanza nuevo misil balístico tras visita del secretario de Defensa estadounidense

El proyectil cayó en el mar oriental y eleva la tensión regional mientras Pyongyang intensifica sus pruebas militares y refuerza su alianza con Rusia

En esta fotografía proporcionada por el gobierno norcoreano pueden apreciarse vehículos armados en el desfile militar conmemorativo del 80º aniversario de la fundación del gobernante Partido de los Trabajadores, el viernes 10 de octubre de 2025, en Pyongyang, Corea del Norte. (Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de Noticias de Corea vía AP)

SEÚL, Corea del Sur.- Corea del Norte lanzó al menos un misil balístico hacia el mar oriental, denunciaron las fuerzas armadas surcoreanas el viernes.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur no divulgó de momento otros detalles. No estaba claro qué tipo de arma balística era ni qué distancia recorrió.

El gobierno norcoreano ha estado acelerando el ritmo de sus pruebas armamentísticas en las últimas semanas, incluido el lanzamiento de supuestos misiles hipersónicos y misiles de crucero el mes pasado.

El lanzamiento más reciente se llevó a cabo después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, viajara el martes a Corea del Sur para las conversaciones anuales de seguridad entre ambos aliados, donde elogió los planes surcoreanos de aumentar su gasto militar ante las amenazas nucleares por parte de Pyongyang y otras incertidumbres regionales.

El gobernante norcoreano Kim Jong Un ha estado evadiendo cualquier diálogo con Washington y Seúl desde que sus conversaciones con el presidente estadounidense Donald Trump se vinieron abajo en 2019 durante el primer mandato de Trump, en medio de desacuerdos sobre un posible alivio de las sanciones ordenadas por Estados Unidos contra el gobierno norcoreano a cambio de medidas para desmantelar el programa nuclear de Kim.

Desde entonces ha acelerado la expansión de su programa de armas nucleares y misiles, a la vez que estableció una alianza con Rusia, enviando miles de soldados y grandes cantidades de equipo militar para respaldar la guerra del presidente Vladímir Putin contra Ucrania. Ahora el arsenal de Kim incluye misiles con capacidad nuclear de diversos alcances, los cuales apuntan al territorio continental de Estados Unidos y a los aliados de la Casa Blanca en Asia.