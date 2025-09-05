Convoca Gobierno Municipal a tramitar la Beca Juntos por la Titulación Profesional 2025

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte , lanzó la convocatoria para la Beca Juntos por la Titulación Profesional 2025, dirigida a egresados de universidades públicas locales que mantienen convenio de colaboración con el Ayuntamiento, con el objetivo de apoyar a los jóvenes en el trámite de su título profesional.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, anunció en cabildo la apertura de la convocatoria y destacó que giró instrucciones para que en esta edición se amplíe a 10 años el periodo de culminación, por lo que se podrán registrar quienes hayan concluído sus estudios entre 2015 y 2025, con este ajuste más egresados podrán obtener su título gracias a esta beca.

“Queremos que ningún estudiante se quede sin obtener su título por falta de recursos económicos. Con esta beca apoyamos directamente a los egresados de nuestras universidades públicas, porque sabemos que un título profesional abre las puertas a mejores oportunidades laborales y contribuye al desarrollo de Nuevo Laredo”, expresó la presidenta municipal.

Afirmó que para este año se destinó un presupuesto de 6 millones de pesos, con la finalidad de que en la ciudad haya cada vez más profesionistas calificados y vayan de acuerdo al crecimiento de la ciudad.

El registro se realiza en línea en la página www.nld.gob.mx, todo trámite es gratuito y no garantiza la obtención de la beca; todas las solicitudes entran a concurso. El beneficio cubre el 100% de los derechos por trámite de título profesional en nivel superior y posgrado (no incluye cédula profesional).

El apoyo se entrega mediante transferencia electrónica única a la institución educativa correspondiente y el dictamen se hará con base en la información y documentos proporcionados, además de la disponibilidad presupuestal.

Para esta beca podrán registrarse los egresados de los años 2015 al 2025 que hayan concluido satisfactoriamente sus estudios en la Escuela Normal Urbana Cuauhtémoc, Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, UAT – Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales, UAT – Facultad de Enfermería y Universidad Pedagógica Nacional.

Los requisitos son CURP en formato reciente, acta de nacimiento mexicana, credencial de elector vigente ampliada al 150% por ambos lados y la constancia de acreditación para trámite de título profesional expedida por la institución educativa.

El registro en línea se llevará a cabo a partir del 05 al 17 de septiembre de 2025, disponible las 24 horas del día y el cierre del registro será el 17 de septiembre a las 11:59 p.m.

Al finalizar el trámite, se deberá descargar e imprimir la Ficha de Registro, que servirá como comprobante y para consulta de resultados.

La consulta de resultados la podrán realizar a partir del 13 de octubre de 2025 por medio de la página www.nld.gob.mx en el apartado Consulta el estado de tu beca Juntos por la Titulación Profesional 2025. Con el número de folio de la ficha se podrá verificar el estatus de autorizada o no autorizada.