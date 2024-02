Contribuir al desarrollo humano y productivo de Nuevo Laredo, objetivo de la CINLAC

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de acrecentar logros, proyectos y metas, para contribuir al desarrollo humano y productivo de Nuevo Laredo, rindió protesta como nuevo presidente del Consejo de Instituciones de Nuevo Laredo A. C., el Dr. Francisco Mejía Barrientos, para el período 2024-2025.

“Hoy ya estoy al frente de una de las agrupaciones con mayor trascendencia y relevancia social y política de esta ciudad”, enfatizó Mejía Barrientos, en su mensaje ante autoridades así como integrantes del comité ejecutivo, directivo y socios del mencionado organismo que le acompañarán.

“Contamos con el trabajo en equipo y la disciplina que se requiere para lograrlo. Asumo el cargo que hoy otorgan, haré el máximo de mis esfuerzos actuando siempre con sinceridad, humildad y respeto”, sentenció el nuevo presidente de la también llamada CINLAC, por sus siglas.

“Doy gracias a Dios por la vida que me ha dado. Gracias a mis padres, mis hermanos, a mi esposa, hijos y nietos, por caminar juntos a mi lado. Gracias a las personas que confiaron en mí, a las personas que han contribuido de manera puntual en mi crecimiento, desarrollo y formación, muchas gracias. A mi equipo de trabajo muchas gracias”, ponderó el Doctor Mejía Barrientos.

Y añadió: “Nuevo Laredo, agradezco lo que me has dado. Hoy la vida me otorga este espacio de tiempo para retribuirte con creces lo que me has otorgado. Así será y así lo haremos”.

En este mismo acto se otorgó un reconocimiento al presidente saliente de la CINLAC, Fernando Rodríguez Garza, por su labor al frente de dicho organismo durante el período 2018 -2023.