Continúa la demanda de exámenes médicos

NUEVO LAREDO, TAM.- Las imágenes que se vivieron después de los festejos de diciembre anterior, parecen repetirse, nuevamente los laboratorios para pruebas químicas lucen con filas.

La única diferencia es que en los meses posteriores a diciembre, la gente acudía totalmente cubierta por las bajas temperaturas, ahora todos acuden con ropa ligera a hacer la fila hasta que les corresponda su turno.

“La situación ha cambiado también en cuanto a los posibles pacientes, si en esos meses eran personas mayores de edad y adultos, en esta ocasión predominan los jóvenes, hablamos de edades que van de los 17 a los 30 años de edad, es decir los contagios finalmente alcanzaron a los jóvenes”, comentó Yolanda, responsable de un laboratorio en la ciudad,

En el mes de enero, la mayoría de pacientes lucían totalmente preocupados por su salud, en esta ocasión los jóvenes se muestran más confiados, posiblemente sea que ya aplicaron la vacuna y eso les ayuda a mantener la calma.

En el laboratorio se les recibe y se realizan las pruebas, pero lo mejor sería que no tuvieran la necesidad de acudir a un lugar de estos, por ello se hace el llamado a los jóvenes que ahora son los más vulnerables, a que se cuiden, que no salgan de casa, no expongan al resto de su familia, concluyó.