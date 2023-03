Conte acusa a su equipo de egoísmo tras empate del Tottenham

LONDRES.- El técnico del Tottenham Antonio Conte acusó a sus jugadores de ser “egoístas” y atacó la falta de mentalidad ganadora de su club después de que el equipo dejó ir una ventaja de 3-1 para empatar 3-3 con el colero Southampton.

El resultado le costó al Tottenham la oportunidad de saltar provisionalmente al tercer lugar y apretó aún más la pelea por la permanencia que involucra a al menos nueve equipos. Sólo cuatro puntos separa al Crystal Palace, que es 12mo, y al Southampton, en el fondo de la clasificación.

Una victoria fue suficiente para que el Leeds pasara del 19mo al 14vo puesto al superar al Wolverhampton por 4-2 de visita, mientras que el Leicester se mantiene firme en la pelea por el descenso a pesar de que puso fin a una seguidilla de cinco derrotas en todas las competencias empatando 1-1 con el Brentford.

Con este resultado, el Leicester se mantiene un punto arriba de la zona de descenso —y dos arriba del Southampton— mientras que el Aston Villa tiene tres victorias en cuatro duelos tras vencer 3-0 al Bournemouth.

En el último encuentro, Everton, que es 15mo, se recuperó dos veces para empatar 2-2 con el Chelsea.

CONTE ATACA

Después de que vio a sus jugadores dejar ir una ventaja de dos goles, Conte no apaciguó las especulaciones de que busca irse.

“Veo muchos jugadores egoístas. No veo un equipo”, admitió el técnico italiano después de que con un penal de James Ward-Prowse en el tiempo añadido el Southampton empató.

Y no acabó ahí, añadiendo que la falta de mentalidad ganadora del Tottenham está profundamente arraigada en el club que consiguió su último trofeo en el 2008.

“Están acostumbrados. No juegan por nada importante”, sentenció. “No quieren jugar bajo presión”.

Conte ganó títulos de liga con la Juventus, Inter de Milán y el Chelsea, pero terminará una segunda campaña en el Tottenham sin trofeo.

CHELSEA TROPIEZA

Tras mostrar señales de impuso con Graham Porter, el Chelsea tuvo otro revés ante el Everton.

La racha de tres victorias del club londinense en todas las competencias llegó a su fin cuando Abdoulaye Doucoure anotó el primer tanto del empate y asistió en el segundo por el suplente Ellis Simms a los 89 minutos.

Fue el primer gol de Simms con el Everton, pero evidenció su compostura y confianza para dejar atrás a la defensa y vencer al portero Kepa Arrizabalaga para silenciar al público en Stamford Bridge.

“Pensamos que jugamos suficientemente bien para llevarnos los tres puntos, pero si no defiendes bien inmediatamente, no consigues el resultado”, admitió Potter.