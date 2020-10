Contará Netflix vida y obra de Shawn Mendes

CIUDAD DE MÉXICO.-El cantante Shawn Mendes tendrá su propio documental de Netflix, In Wonder, que llegará a la plataforma el 23 de noviembre, sólo unos días antes del estreno de su cuatro álbum de estudio, Wonder, salga a la venta, reportó Variety.

El largometraje, dirigido por el director de videos musicales Grant Singer, es una mirada íntima a la vida y el viaje de Mendes durante los últimos años; se cree que incluirá imágenes de la gira homónima que el famoso dio en 2019.

Andrew Gentler, Ben Winston y el propio artista fungieron como productores ejecutivos del proyecto junto a Saul Germain y James Haygood como productores.

La celebridad, en asociación con su Fundación Shawn Mendes, anunció también recientemente un nuevo premio anual oficial del Festival de Cine de Toronto que se otorgará a un cineasta joven o emergente por su excelencia en la creación de un filme que se enfoque en temas mundiales importantes para la juventud.

In Wonder se unirá a la creciente lista de documentales de música creados por Netflix que incluyen Miss Americana, sobre Taylor Swift; Homecoming: A Film by Beyoncé; Gaga: Five Foot Two; y Blackpink: Light Up the Sky.

El nuevo disco de Mendes saldrá a la venta el próximo 4 de diciembre, e incluirá el tema “Wonder”, que se estrenó el pasado 2 de octubre.