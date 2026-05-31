Conquista Vingegaard el Giro y entra a selecto grupo histórico

El danés completó la trilogía de Grandes Vueltas y ahora apunta al Tour

El danés Jonas Vingegaard arriba a la meta en la última etapa del Giro de Italia en Roma el domingo 31 de mayo del 2026. (AP Foto/Andrew Medichini)

El danés Jonas Vingegaard arriba a la meta en la última etapa del Giro de Italia en Roma el domingo 31 de mayo del 2026. (AP Foto/Andrew Medichini)

ROMA.- El ciclista danés Jonas Vingegaard ganó el domingo el Giro de Italia y se convirtió en el octavo corredor masculino en conquistar las tres Grandes Vueltas.

Vingegaard, que compite con el Team Visma-Lease a Bike, terminó la carrera de tres semanas con una ventaja general de 5 minutos y 22 segundos en la general sobre el austriaco Felix Gall, que fue segundo. El también austriaco Jai Hindley finalizó tercero, a 6:25.

Vingegaard ganó el Tour de Francia en 2022 y 2023, y el año pasado aseguró su primer título de la Vuelta a España. Fue su primer Giro.

Tras cruzar la meta en Roma, el ciclista de 29 años abrazó a su esposa y a sus dos hijos, que llevaban réplicas de su maglia rosa de líder.

Tras dominar su primer Giro —cumpliendo con las expectativas como favorito antes de la carrera— Vingegaard centrará ahora su atención en el Tour de Francia, mientras intenta convertirse en el noveno hombre en completar el doblete Giro-Tour.

La etapa final del Giro, en gran medida de trámite y que concluyó con ocho vueltas por Roma, la ganó el especialista en sprint Jonathan Milan.

El recorrido de 131 kilómetros comenzó en Roma y luego se dirigió hacia el mar antes de regresar a la capital italiana para el circuito final.

Tan relajados estaban los corredores que se les vio a todos compartiendo una caja de dulces al inicio de la etapa, antes de que también les dieran copas de Prosecco. También posaron para fotos de equipo durante el trayecto hacia el mar.

Milan, que había visto cómo otras aspiraciones de ganar etapas terminaban en decepción anteriormente en la carrera, finalmente consiguió su victoria. El italiano superó por poco a su compatriota Giovanni Lonardi y al ciclista francés Paul Penhoët en un sprint masivo.