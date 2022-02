Conquista Nadal el Abierto Mexicano por cuarta vez

ACAPULCO.- El español Rafael Nadal ganó por cuarta vez el Abierto Mexicano de Tenis luego de derrotar 6-4 y 6-4 al británico Cameron Norrie en la Final.

Con este título, el de Manacor empara al austriaco Thomas Muster y a su compatriota David Ferrer como los máximos ganadores históricos del torneo, que se juega desde 1993.

Nadal ganó por primera vez en México en 2005, luego en 2013 y la última vez había sido en 2020.

Vamos!!! @RafaelNadal beats @cam_norrie in straight sets to win the #Acapulco ATP final. #Vamos #Nadal pic.twitter.com/mCzhjMlB4J

