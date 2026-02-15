Conquista Keshad Johnson concurso de volcadas durante actividades previas al Juego de Estrellas

El jugador del Heat superó al novato Carter Bryant tras destacadas ejecuciones y cerró la noche con una espectacular clavada desde la línea

Keshad Johnson, alero del Heat de Miami, realiza una clavada durante el concurso de la NBA, el sábado 14 de febrero de 2026 en Inglewood, California (AP Foto/Mark J. Terrill)

INGLEWOOD, California.- Keshad Johnson del Heat de Miami ganó el concurso de volcadas en la actividad sabatina previa al Juego de Estrellas de la NBA, pese a las puntuaciones perfectas del novato de San Antonio Carter Bryant en su primera ejecución de la ronda final.

Para su clavada final, Johnson comenzó detrás de la mesa de los jueces, despegó desde la línea de tiros libres y machacó con un movimiento de molino a una mano. Su primera volcada obtuvo una evaluación ligeramente más alta por un movimiento del balón entre las piernas.

Bryant obtuvo la puntuación más notable del concurso por su primer mate en la final. Botó el balón delante de él, lo atrapó entre las piernas y clavó con la mano derecha, recibiendo calificaciones perfectas de 50,0 de los cinco jueces.

Pero Bryant tuvo problemas en su segunda volcada. Falló sus dos primeros intentos, haciendo una pausa para hablar con Vince Carter entre uno y otro. Intentó botar el balón contra el tablero y rematar en reversa.

Sin embargo, el balón dio vueltas por el aro y se salió. Bryant se conformó con una clavada menos vistosa pero exitosa en su tercer y último intento.

No fue suficiente, dándole a la NBA un nuevo campeón de volcadas: Johnson, quien recibió el trofeo del miembro del Salón de la Fama Julius Erving después de estrechar la mano de todos los jueces.

“A todos los niños allá afuera, sigan soñando, cualquier cosa puede pasar”, dijo Johnson. “Yo solo vine aquí y se lo mostré a la gente”.

Si hubiera habido un concurso de baile, Johnson también habría ganado. Entró danzando a la cancha, sonriendo todo el tiempo, y bailó después de quedarse con el título.

Mac McClung, tres veces ganador y actualmente con un contrato de NBA y liga de desarrollo con los Bulls de Chicago—, no participó. Fue el único competidor en la historia en tener un concurso perfecto, al recibir 50 puntos de cada juez en todas sus volcadas del año pasado en San Francisco.

Hubo un cuadro de cuatro participantes por quinto año consecutivo. Jaxson Hayes, de los Lakers, y Jase Richardson, de Orlando, se unieron a Johnson y Bryant.

Hayes y Richardson no avanzaron a la final.

En la primera ronda, Johnson invitó a E-40 para que ingresara. Tras fallar en su primer intento, saltó por encima de la cabeza inclinada del rapero y machacó el balón mientras mantenía la mano izquierda detrás de la cabeza.

Los jueces del concurso fueron Erving, el también miembro del Salón de la Fama Dominique Wilkins, Dwight Howard, Corey Maggette y Brent Barry.

Concurso de triples

Damian Lillard no está jugando esta temporada. Aun así, anotó a lo grande,al superar en el concurso de triples a Devin Booker.

Lillard empató con Larry Bird y Craig Hodges con su tercer título, la mayor cantidad en la historia del concurso. El campeón defensor Tyler Herro, del Heat de Miami, no compitió.

En la ronda final, Lillard anotó 30 puntos, superando por poco a Booker, quien se encendió temprano pero se fue apagando y terminó con 27. Booker, de los Suns de Phoenix, fue el campeón en 2018.

“Estaba rezando por su caída”, dijo Lillard.

El destacado novato de los Hornets de Charlotte Kon Knueppel terminó tercero con 17 puntos, pero frunció la nariz por el resultado.

Lillard ganó su primer título en 2023 cuando jugaba para Portland. Lo conquistó de nuevo al año siguiente con Milwaukee.

No está jugando con los Trail Blazers mientras se rehabilita de una rotura del tendón de Aquiles izquierdo. Aun así, le dijo a la NBA que se pondría el uniforme para el concurso si lo necesitaban.

“Eso es lo único por lo que lo hago, seguir sumando a mi legado”, dijo.

Booker fue el máximo anotador después de la primera ronda con 30 puntos. Knueppel y Lillard estaban empatados en el segundo lugar con 27.

El grupo de aficionados The Wall en el Intuit Dome de los Clippers de Los Ángeles levantó paraguas rojos como señal de que Lillard estaba provocando que llovieran balones.

“Sólo tienes que dejar que el balón vuele, confiar en tus instintos como tirador, y no puedes alterarte cuando alguien más se enciende”, dijo Lillard.

Después de la primera ronda fueron eliminados Donovan Mitchell, Tyrese Maxey, Norman Powell, Jamal Murray y Bobby Portis Jr.

Entre las celebridades presentes estuvieron el cineasta Spike Lee, el exbasquetbolista Magic Johnson, la rapera Queen Latifah, el jugador retirado James Worthy, los comediantes Keegan-Michael Key y Chris Tucker, así como el cantante Joey Fatone.

Ludacris interpretó “All I Do Is Win” y otros éxitos en un espectáculo lleno de llamas y fuegos artificiales antes del concurso de mates.

Shooting Stars

El Equipo Knicks, integrado por el dominicano Karl-Anthony Towns, Allan Houston y Jalen Brunson, ganó el trofeo de Shooting Stars con 47 puntos. Lee, con su sombrero tipo bucket de Nueva York, sonrió desde la primera fila.

Remontaron en los últimos segundos para vencer al Equipo Cameron, de Knueppel, Jalen Johnson y Maggette, que terminó con 38 puntos en el regreso del concurso, que no se disputaba desde 2015.

El padre de Brunson, Rick, actual asistente de los Knicks, fungió como el la celebridad pasadora del equipo ganador.

El Equipo Cameron, como una referencia a Duke,el alma máter del trío, recibió sus pases del actor y comediante Anthony Anderson.

Ron Harper Jr., Dylan Harper y Ron Harper del Equipo Harper, junto con el Equipo de Estrellas de Richard Hamilton, Chet Holmgren y Scottie Barnes, fueron eliminados después de la primera ronda.

Los equipos tienen 70 segundos para anotar puntos mientras rotan por siete ubicaciones de tiro designadas alrededor de la cancha. Los tres jugadores de cada equipo lanzan en cada punto en un orden establecido.