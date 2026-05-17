El Dólar
Compra:
$16.50
Venta:
$17.60
EN VIVO

Conquista Jannik Sinner histórico título del Abierto de Italia

Tenista italiano igualó marca exclusiva de Novak Djokovic y llegará invicto a Roland Garros

Jannik Sinner, de Italia, devuelve la pelota a Casper Ruud, de Noruega, durante el partido de la final en el torneo de tenis del Abierto de Italia en Roma, el domingo 17 de mayo de 2026. (Foto AP/Alessandra Tarantino)
AP

ROMA.- Jannik Sinner se convirtió en el primer italiano en ganar el Abierto de Italia desde Adriano Panatta hace 50 años tras quedarse con la victoria por 6-4 y 6-4 sobre Casper Ruud en la final del domingo sobre la arcilla roja del Foro Italico.

El triunfo también convirtió al número 1 de la ATP, en el segundo hombre, después de Novak Djokovic, en ganar los nueve torneos Masters 1.000, los certámenes más importantes fuera de los Grand Slams.

Djokovic completó el pleno de su carrera en 2018 en Cincinnati a los 31 años, y luego pasó a ganar cada torneo al menos dos veces. Sinner tiene 24 años y, con su único rival real, Carlos Alcaraz, actualmente fuera de competencia por una lesión en la muñeca derecha, aparentemente nadie puede vencerlo.

Sinner amplió su racha de victorias a 29 partidos. No pierde desde que Jakub Mensik lo derrotó en los cuartos de final del Abierto de Qatar el 19 de febrero. Y ahora tiene marca de 17-0 sobre arcilla este año de cara al Abierto de Francia, que comienza el próximo domingo.

Elina Svitolina venció a Coco Gauff en el partido por el título individual femenino el sábado.

Recupera ‘Michael’ liderazgo en taquilla tras superar nuevamente a Disney

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.