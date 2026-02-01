Conquista Alcaraz Abierto de Australia y completa Grand Slam de carrera

El español venció a Djokovic y se convirtió en el campeón más joven en ganar los cuatro grandes

El español Carlos Alcaraz sostiene el Norman Brookes Challenge Cup junto al serbio Novak Djokovic que sostiene el plato de subcampeón del Abierto de Australia el domingo primero de febrero del 2026. (AP Foto/Dita Alangkara)

MELBOURNE, Australia.- Carlos Alcaraz es el hombre más joven en completar un Grand Slam de carrera tras asegurar el título del Abierto de Australia contra Novak Djokovic, quien nunca había perdido en sus diez finales anteriores en Melbourne Park.

El número uno del mundo, Alcaraz, perdió el primer set el domingo mientras Djokovic salía con fuerza en busca de un récord de 25 títulos importantes, pero se recuperó para ganar 2-6, 6-2, 6-3, 7-5.

El español de 22 años se esforzó por recuperar tiros que normalmente serían ganadores para Djokovic, y mantuvo una intensa presión sobre su rival de 38 años.

Una vez que aseguró la victoria, Alcaraz dejó caer su raqueta y cayó al suelo de espaldas, llevándose las manos a la cabeza.

Permaneció allí unos segundos antes de ir a la red para estrechar la mano de Djokovic. Ambos jugadores intercambiaron algunas palabras y Djokovic sonrió mientras felicitaba a Alcaraz. El nuevo campeón luego corrió a abrazar a sus entrenadores en las sillas junto a la cancha y más tarde a su padre y otros miembros del equipo en las gradas.

Ambos jugadores venían de agotadoras victorias en semifinales a cinco sets y mostraron una forma física, atletismo y resistencia de alto nivel durante poco más de tres horas en busca de sus propios logros históricos.

Ninguno de los dos jugadores estaba dispuesto a ceder en los puntos importantes, y hubo muchos de ellos. Al final, Alcaraz pudo convertir 5 de los 16 puntos de break que generó. Djokovic convirtió dos de sus seis.

El intento de Djokovic por un inédito 25º título de Grand Slam en individuales ha sido bloqueado ahora por Alcaraz o Jannik Sinner en nueve torneos importantes.

Djokovic superó a Sinner en las semifinales y aspiraba a ser el hombre de mayor edad en ganar un título de Grand Slam en la era Open, pero no lo logró contra Alcaraz.

Con 22 años y 272 días, Alcaraz es el hombre más joven en completar un conjunto de los cuatro títulos principales en individuales. Rompió la marca establecida por Don Budge en el campeonato francés de 1938, cuando tenía 22 años y 363 días.

Alcaraz ahora tiene siete títulos importantes: su primero en Australia junto con dos en Wimbledon y en los abiertos de Francia y Estados Unidos.