Conor McGregor se enfrentará a Manny Pacquiao

CIUDAD DE MÉXICO.-Conor McGregor causó revuelo en redes sociales, aunque esta vez no por provocar alguna pelea en algún bar del Reino Unido o una situación similar, sino al confirmar una pelea frente a Manny Pacquiao.

McGregor, quien fue acusado la semana pasada de acoso sexual, declaró en su cuenta de Twitter que sostendrá un combate ante el legendario boxeador filipino, el cual tendrá como sede no Las Vegas ni Londres, sino el Medio Oriente.

Anyway all water under the bridge who gives a fook.

I’m boxing Manny Pacquiao next in the Middle East.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 25, 2020