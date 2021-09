Conoce a los ganadores de los premios Emmy 2021

LOS ÁNGELES, CAL.- Al fin llegó el momento de descubrir la identidad de los ganadores de los Emmys de 2021. Es una edición marcada por varias ausencias motivadas por el parón provocado por el coronavirus, pero eso no quita para que hubiese muchísimo nivel entre todas las aspirantes.

En la gala presentada por Cedric the Entertainer han ido desvelándose todas las triunfadoras de la noche. A continuación encontraréis el listado completo de ganadores de la edición número 73 de los premios más importantes del panorama televisivo:Seth Rogen fue el encargado de entregar el primer premio de la noche en la categoría de Mejor actriz de soporte en comedia y la ganadora fue Hannah Waddingham por “Ted Lasso”.

Mejor actor de reparto para actor de comedia fue para Brett Goldstein por “Ted Lasso”.

Mejor actriz de reparto en miniserie fue para Julianne Nicholson por “Mare of Easttown”.

Mejor actor de reparto en una miniserie fue para Evan Peters por “Mare of Easttown”.

Mejor guion para serie dramática fue para Peter Morgan por “The Crown”.

Mejor dirección en una serie dramática fue para Jessica Hobbs para “The Crown”.

Mejor actriz de reparto en drama fue para Gillian Anderson por “The Crown”.

Mejor actor de reparto en serie drama fue para Tobias Menzies por “The Crown”.

Mejor guion en series de variedades fue para “Last Week Tonight with John Oliver”.

Mejor programa de variedades con entrevistas fue para “Last Week Tonight with John Oliver”, sumando el segundo de la noche.

Mejor programa de variedades con sketch fue para “Saturday Night Live”.

Mejor guion para serie de comedia fue para “Hacks”.

Mejor dirección para serie de comedia fue para “Hacks”, ganando dos al hilo.

Mejor actriz de comedia fue para Jean Smart por “Hacks”.

Jean Smart (‘Hacks’) gana el premio a Mejor actriz de comedia #Emmys2021 #Emmys pic.twitter.com/3jrz8hf9MS

Mejor actor de comedia fue para Jason Sudeikis por “Ted Lasso”.

Jason Sudeikis, el mismísimo #TedLasso, se lleva el #Emmy a Mejor Actor de Comedia por su serie de Apple TV+.

Mejor programa de competencia fue para “RaPaul´ s Drag Race”.

En el momento emotivo de la noche fue cuando Debbie Allen fue reconocida por su trayectoria en la televisión al recibir el Governors Award.

Mejor dirección en una miniserie fue para “The Queen’s Gambit”.

Mejor guion en miniserie fue para “I May Destroy You”.

Mejor actriz en una miniserie fue para Kate Winslet por “Mare of Easttown”.

Mejor actor en una miniserie fue para Ewan McGregor por “Halston”.

Mejor actriz en serie drama fue para Olivia Colman por “The Crown”.

Mejor actor en serie drama fue para Josh O’Connor por “The Crown”.

Mejor programa de variedad en vivo fue para Stephen Colbert por su programa el día de las elecciones en Estados Unidos.

Mejor programa de variedad pregrabado fue para “Hamilton”.

Mejor serie de comedia fue para “Ted Lasso”.

Mejor serie drama fue para “The Crown”.

Y el último premio de la noche fue para la mejor miniserie que se lo llevó “Queens Gambit”.