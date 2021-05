Congreso de Tamaulipas va contra relacionados en orden de aprehensión

CIUDAD VICTORIA,TAM.- Con 24 votos a favor y 8 en contra, el Congreso del Estado aprobó solicitar a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) iniciar las carpetas de investigación y/o procesos correspondientes sobre la supuesta orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. En la sesión ordinaria de este jueves se aprobó presentar denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los servidores públicos o de quienes hayan participado en la solicitud, omisión y en su caso, probable ejecución de la orden de aprehensión.

“Se solicita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas iniciar las carpetas de investigación y/o los procesos correspondientes respecto de la solicitud, emisión y en su caso probable ejecución de la orden de aprehensión en contra del gobernador Constitucional del estado de Tamaulipas”, indica.

Y que se presente denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), “en contra de los servidores públicos o de quienes hayan participado en la solicitud, emisión y en su caso probable ejecución de la orden de aprehensión en contra del Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas”. En este Punto de Acuerdo aprobado en la sesión de la tarde de este jueves, “se dejó claro que se ha vulnerado una resolución de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque de ella se desprende que el Gobernador mantiene su fuero y que este Congreso Local actuó con base en su competencia constitucional”.

De esta forma, el Poder Legislativo deja de manifiesto que “esta soberanía ha sido violentada con la supuesta orden de aprehensión”.

Bloque opositor rechaza extraordinario para desaparición de poderes

Los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI y MC en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, anunciaron que no apoyarán la realización de un periodo extraordinario de sesiones para declarar la desaparición de poderes en Tamaulipas, luego de la orden de aprehensión librada contra el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, mientras que el PRD señaló que analizará el tema con más profundidad.

Los diputados y senadores del Partido Acción Nacional (PAN), partido al que pertenece el mandatario estatal, advirtieron que no respaldarán la idea de “desaparecer los poderes del estado libre y soberano de Tamaulipas, por ser un ataque directo al pacto federal, el cual todos estamos obligados a respetar”.

En un comunicado, los diputados y senadores panistas señalaron que sólo respaldarán la convocatoria a un extraordinario, siempre y cuando sea para discutir temas que beneficien a México. “Siempre existe la posibilidad de dialogar y discutir los temas que sean de interés legislativo y que sean benéficos para las y los mexicanos, como el resolver la crisis de salud y económica que vive el país, así como el que se haga justicia a las víctimas de la tragedia de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. En esos temas son en los que deberíamos concentrar el trabajo legislativo”.

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Comisión Permanente advirtió que cualquier otro tema para el que la mayoría de Morena y sus aliados pretenda convocar a un periodo extraordinario no contará con su apoyo “y mucho menos si se pretende usar el mismo para seguir minando a las instituciones o el federalismo”.

Por su parte, los legisladores del PRI también rechazaron la posibilidad de votar a favor de un periodo extraordinario de sesiones para tratar el tema de la desaparición de poderes en Tamaulipas, al argumentar que el uso de la mayoría legislativa para intervenir en las decisiones de poderes e instituciones autónomas “debilita el Estado de Derecho, genera incertidumbre y confronta a la sociedad”.

Los diputados y senadores priístas en la Comisión Permanente ratificaron su compromiso con el federalismo e hicieron un llamado a todas las partes a respetar la ley y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “así como a retomar los causes institucionales, para evitar un conflicto mayor que vulnere el orden federal”.

En ese mismo sentido se pronunció la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), al advertir que no avalará un periodo extraordinario y exigir nuevamente al presidente de la República que saque las manos del proceso electoral.

Cree Ebrard que ya hay ficha roja vs. Gobernador

El Canciller Marcelo Ebrard afirmó que es posible que la FGR ya tenga una ficha roja de la Interpol sobre el Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Tras un evento en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el funcionario indicó que la dependencia a su cargo estará pendiente por si algún país lo ubica fuera de México, conforme a lo que haya solicitado la Fiscalía General de la República (FGR).

“Creo que ya tienen una ficha de Interpol, es lo que sé y nosotros estamos alerta con los diversos países”, indicó.

“Estamos en contacto con los países que tienen acuerdos con nosotros de asistencia jurídica mutua o tratados de extradición, si no, convenciones internacionales, para que nos ratifiquen, nos informen si es que el señor, en función de lo que la FGR ha girado, sea localizado, si es así, nosotros se lo informamos a la Fiscalía”.