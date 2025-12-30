Confirman Senegal y Congo su poder y avanzan en Copa Africana

Tanzania y Túnez clasifican dramáticamente, Angola queda fuera y se definen cruces rumbo a octavos

El tanzano Simon Msuva controla el balón durante el juego de fútbol de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones entre Tanzania y Túnez en Rabat, Marruecos, el martes 30 de diciembre de 2025. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

RABAT, Marruecos.- Senegal y el Congo dejaron clara su intención con victorias convincentes en la Copa Africana de Naciones el martes, día en que Tanzania y Túnez se quedaron con los últimos lugares para la fase de eliminación directa.

Senegal, campeón de 2021, sobrevivió a la expulsión de el senegalés Kalidou Koulibaly en su aparición número 100 con el equipo, tras golear 3-0 a Benín en el Grupo D en Tánger. El Congo terminó segundo en el grupo por diferencia de goles gracias a una victoria de 3-0 sobre la ya eliminada Botsuana en Rabat. Senegal, el Congo y Benín ya tenían asegurados sus lugares en los octavos de final.

Sin embargo, Tanzania y Túnez no los tenían. Ambos avanzaron desde el Grupo C tras empatar 1-1, resultado que eliminó a Angola.

Las Estrellas de Taifa sobreviven

El gol de Feisal Salum para Tanzania, que anuló el penalti de Ismaël Gharbi, envió a las Taifa Stars a los octavos de final como uno de los mejores terceros lugares de los seis grupos.

Angola, que terminó tercero en el Grupo B con dos puntos, había estado esperando un favor de Túnez para vencer a Tanzania y otro de Nigeria, que cumplió al derrotar 3-1 a Uganda.

Pero el gol de Tanzania marcó la diferencia. Tanto Tanzania como Angola terminaron con dos puntos y una diferencia de goles de -1. El gol de Salum significó que las Taifa Stars habían anotado más en la fase de grupos (tres goles de Tanzania frente a dos de Angola), lo que les permitió avanzar a la siguiente ronda.

“Espero que esto sea un recordatorio para estos jugadores y para la próxima generación sobre el potencial del fútbol tanzano”, comentó el entrenador de las Estrellas de Taifa, el argentino Miguel Gamondi.

Túnez avanza como subcampeón del Grupo C, pero no fue suficiente para apaciguar a sus aficionados, que silbaron al equipo después de apoyarlo bajo la lluvia en Rabat.

“Puede que no hayamos jugado de la mejor manera posible, pero estamos muy felices de haber clasificado”, dijo el entrenador de Túnez, el tunecino Sami Trabelsi.

El partido comenzó con la intensidad y desesperación que usualmente solo se ve en los minutos finales, con las Águilas de Cartago asediando el gol tanzano.

Gharbi sacudió el poste izquierdo e intentó un audaz disparo desde cerca de la línea de medio campo, mientras que las entradas volaban de ambos lados.

Túnez tuvo un respiro cuando Ibrahim Hamad fue penalizado tras una revisión del VAR por arrastrar a Hazem Mastouri. Gharbi convirtió el penalti en el minuto 43.

Salum respondió después del descanso con un disparo bajo que se deslizó por el césped mojado dentro del poste izquierdo.

Tres porteros para Uganda

Con su equipo ya asegurado en el primer lugar del grupo, el entrenador de Nigeria, Eric Chelle, optó por descansar a muchos de sus habituales, incluidos Ademola Lookman, Alex Iwobi y Bright Osayi-Samuel. Victor Osimhen jugó desde el inicio.

Fisayo Dele-Bashiru centró para que Paul Onuachu anotara con un sencillo remate en el minuto 28, y las escasas esperanzas de Uganda se desvanecieron efectivamente al inicio de la segunda mitad. El portero Denis Onyango no pudo continuar después del descanso, y su reemplazo Salim Magoola fue expulsado en el minuto 50 por tocar el balón fuera del área. Magoola no pudo resistirse a detener un disparo de Osimhen.

El tercer portero de Uganda, Nafian Alionzi, pronto concedió cuando Raphael Onyedika disparó el balón entre sus piernas para el 2-0 en el minuto 62, cinco minutos antes de que Onyedika anotara otro gol.

Rogers Mato restauró algo del orgullo ugandés en el minuto 75 con un excelente globo sobre Francis Uzoho en el gol de Nigeria.

Mirando hacia adelante

La gran victoria de Senegal sobre Benín aseguró que el equipo permanezca en Tánger para su primer juego de eliminación directa el sábado, contra un tercer clasificado de los Grupos B, E o F. Sin embargo, el campeón de 2021 no contará con el suspendido el senegalés Koulibaly.

Nigeria permanecerá en Fez para un juego contra un tercer clasificado el 5 de enero.

El Congo se enfrentará próximamente a Argelia en Rabat el 6 de enero. Los Leopardos podrán observar de cerca a sus oponentes este miércoles, cuando Argelia juegue contra Guinea Ecuatorial en su último juego de la fase de grupos.

Túnez jugará contra Malí en Casablanca el sábado.

Benín y los demás terceros clasificados se enfrentarán en sus juegos a los ganadores de grupo.