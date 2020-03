Confirman primer muerte en Laredo por Covid-19

LAREDO, TX.- La ciudad de Laredo y el condado de Webb han confirmado la primera muerte en Laredo relacionada con COVID-19.

Una mujer de 70 años que previamente había dado positivo por COVID-19 y que tenía una condición de salud subyacente estaba siendo tratada en cuidados intensivos en el Centro Médico Laredo cuando sucumbió a la enfermedad el domingo 29 de marzo de 2020.

“Yo y toda la comunidad de Laredo ofrecemos nuestras más sinceras condolencias y nuestro apoyo a la familia durante este momento difícil”, dijo el alcalde Pete Saenz. “De una forma u otra, todos estamos afectados por este virus, por lo que debemos seguir tomándonos esto en serio. Destaco la importancia de permanecer en su hogar y seguir las pautas de salud establecidas por nuestro departamento de salud local y los CDC. Incluso si no tiene síntomas, puede albergar el virus y transmitirlo a alguien que tiene más riesgo de desarrollar complicaciones. Para la seguridad de todos en nuestra comunidad, quédese en casa y limite su exposición hasta que todos podamos vencer esta pandemia. Todos estamos juntos en esta lucha y lo superaremos ”.

“La muerte, bajo cualquier circunstancia, es algo difícil de enfrentar”, dijo el juez del condado de Webb, Tano Tijerina. “Esta es una tragedia que afectará emocionalmente a toda nuestra comunidad. Quiero que la familia sepa que me aflijo junto a ellos, que nuestra comunidad se aflige con ellos. Rezo para que sepan que todos los amamos. Somos una comunidad y un corazón colectivo de duelo ”.

“Todo el Departamento de Salud de la Ciudad de Laredo también envía sus condolencias y ofrece apoyo y asesoramiento a los miembros de la familia durante este tiempo”, dijo el Director del Departamento de Salud, Héctor González, MD, MPH. “Agradecemos a los médicos, enfermeras y todo el personal de LMC por su servicio y compromiso con la salud y la seguridad de nuestros residentes”.

El Departamento de Salud de la Ciudad de Laredo le recuerda al público que está llevando a cabo una investigación de contacto de personas que han resultado positivas para determinar la posible exposición a otros. Si el departamento de salud no se ha comunicado con usted, no es necesario que tome ninguna medida en este momento. Sin embargo, si alguien está enfermo necesita quedarse en casa. En hogares con una persona positiva, solo debe haber un cuidador dedicado. Otros miembros de la familia deben mantenerse separados y practicar una buena higiene y distanciamiento social. La persona positiva debe estar en una habitación dedicada y debe usar una máscara y no reunirse con otros miembros de la familia. El cuidador también debe usar una máscara al brindarle atención. Esto es extremadamente importante ya que la evidencia apunta a una agrupación fuerte entre las personas positivas. Quédese en casa si está enfermo y llame a su médico. No vaya al consultorio, llame primero a su médico. Si es una emergencia, llame al 9-1-1.

A partir de las 9:30 p.m. el 29 de marzo, un total de 228 personas fueron examinadas, 89 de esas pruebas resultaron negativas, 32 resultaron positivas, 107 están pendientes, 3 se recuperaron, 11 permanecieron en el hospital y 1 pasó.

La persona 31 es un caso de transmisión comunitaria. La persona 31 es el primer caso positivo de COVID-19 embarazada en Laredo. La persona está en condición estable y en cuarentena.

La persona 32 es un caso de transmisión comunitaria a través del contacto cercano y también está en el hospital en condición estable.

Para salvaguardar la información legalmente protegida, la Ciudad de Laredo no está divulgando públicamente información personal o identificable sobre ningún caso relacionado con las pruebas, resultados o monitoreo de COVID-19.