Confirman fallecimiento del pequeño Brandon en desplome del metro; su familia lo buscó toda la noche

La madre y la abuela del adolescente exigieron a las autoridades de la CDMX que les ayudara a localizar al pequeño de apenas 12 años, pues recorrieron los hospitales, pero no lograron localizarlo

Ciudad de México.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de una lista actualizada de personas fallecidas, dio a conocer que Brandon Giovanny Hernández Tapia, de 12 años de edad, se encuentra entre las personas fallecidas que dejó el colapso de la Línea 12 del Metro Olivos de la Ciudad de México.

Esta mañana, la madre y la abuela de Brandon acudieron al lugar de los hechos para exigirle a las autoridades que les ayudara a localizar al pequeño, pues preguntaron en los hospitales a los que fueron llevadas las personas lesionadas por el percance, pero no lograban dar con su paradero.

“Yo no sé si está vivo o está muerto, pedimos la lista de los hospitalizados en el Locatel y no nos la quisieron dar, qué nos digan dónde está. Llevo toda la noche recorriendo los hospitales” comentó su madre.

“La #FGJCDMX lamenta informar que el menor de edad Brandon Giovanny, reportado como desaparecido, fue identificado por familiares en IZP-6, fallecido por los hechos ocurridos en la línea 12 del @MetroCDMX”, informó la fiscalía en un comunicado.

Abuela y madre buscan a Giovani Hernández Tapia, de 12 años: "Lo hemos buscado toda la noche y nadie sabe donde está" #Video: Gisela Castillo pic.twitter.com/MItmq7KDgn — El Universal (@El_Universal_Mx) May 4, 2021

Cabe mencionar que el padre de Giovanni se encuentra gravemente herido en un hospital de la zona.

El video del reclamo de las mujeres se propagó en redes sociales con la esperanza de que el pequeño apareciera.