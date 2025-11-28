Confirma Trump muerte de soldado tras ataque cerca de Casa Blanca y exige revisión migratoria

En esta combinación de fotos proporcionada por la Fiscalía de Estados Unidos el jueves 27 de noviembre de 2025, aparecen los miembros de la Guardia Nacional, de izquierda a derecha, el sargento primero Andrew Wolfe y la especialista Sarah Beckstrom. (Fiscalía de Estados Unidos vía AP)

WEST PALM BEACH, Florida.-— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que uno de los dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que fueron baleados cerca de la Casa Blanca ha muerto, y describió al atacante, un ciudadano afgano que había trabajado con la CIA en su país natal, como un “monstruo salvaje”.

Como parte de su llamada por el Día de Acción de Gracias a las tropas estadounidenses, Trump dijo que acababa de enterarse de que la especialista Sarah Beckstrom, de 20 años, había fallecido, mientras que el sargento primero Andrew Wolfe, de 24 años, estaba “luchando por su vida”.

“Ella acaba de fallecer”, dijo Trump. “Ya no está con nosotros. Nos está mirando desde arriba ahora mismo. Sus padres están con ella”.

Trump utilizó el anuncio para decir que el incidente fue un “ataque terrorista” y criticó al gobierno anterior por permitir que afganos que trabajaron con las fuerzas estadounidenses durante la guerra de Afganistán vinieran a Estados Unidos.

Trump sugirió que el atacante estaba mentalmente inestable después de la guerra y la salida de Afganistán.

“Se volvió loco. Quiero decir, se volvió loco”, dijo el presidente. “Sucede con demasiada frecuencia con estas personas”.

El sospechoso colaboró con EEUU en Afganistán

El sospechoso acusado del tiroteo fue identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años. Había trabajado en una unidad especial del Ejército afgano respaldada por la CIA antes de emigrar de Afganistán, según dos fuentes que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de la situación, y #AfghanEvac, un grupo que ayuda a reasentar a afganos que colaboraron con Estados Unidos durante las dos décadas de guerra en Afganistán.

Jeanine Pirro, la fiscal federal para el Distrito de Columbia, se negó a proporcionar un motivo para el ataque del miércoles por la tarde que ocurrió a sólo unas cuadras de la Casa Blanca. El presidente ha desplegado miembros de la Guardia Nacional en diversas ciudades en parte para asistir en las tareas de deportación masiva de su gobierno.

Pirro comentó que el sospechoso lanzó un ataque de “estilo emboscada” con un revólver Smith & Wesson .357. El sospechoso actualmente enfrenta cargos de asalto con intención de matar mientras estaba armado y de posesión de un arma de fuego durante un crimen violento. Añadió que “es demasiado pronto para decir” cuáles fueron los motivos del sospechoso.

El ataque contra los miembros de la Guardia Nacional en suelo estadounidense, en vísperas del Día de Acción de Gracias, se produjo en medio de luchas judiciales y un debate más amplio sobre el uso de las fuerzas armadas por parte del gobierno federal para combatir lo que los funcionarios describen como un problema de crimen fuera de control.

Trump emitió una orden de emergencia en agosto que federalizó la fuerza policial local de Washington D.C., y envió tropas de la Guardia Nacional. La orden expiró un mes después. Pero las tropas han permanecido en la ciudad, donde actualmente hay asignados casi 2.200 soldados, según la última actualización del gobierno.

Los miembros de la Guardia Nacional han patrullado vecindarios, estaciones de tren y otros lugares, han participado en puntos de control en carreteras y han sido asignados a recoger basura y proteger eventos deportivos. El gobierno de Trump ordenó rápidamente el despliegue de otros 500 miembros de la Guardia Nacional a Washington D.C. tras el tiroteo del miércoles.

El presunto atacante también fue baleado, y tenía heridas que no se cree que sean potencialmente mortales, según un funcionario policial que no estaba autorizado para discutir el asunto públicamente y habló con la AP bajo condición de anonimato.

Dudas sobre legado de guerra en Afganistán

Un residente de la provincia oriental afgana de Khost que se identificó como primo de Lakanwal, dijo que éste era originario de la provincia, y que Lakanwal y su hermano habían trabajado en una unidad especial del Ejército afgano conocida como Unidades Cero en la provincia sureña de Kandahar. Un exfuncionario de la unidad, que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de la situación, dijo que Lakanwal era un líder de equipo y su hermano era un líder de pelotón.

El primo habló con The Associated Press bajo condición de anonimato por temor a represalias. Dijo que Lakanwal había comenzado trabajando como guardia de seguridad para la unidad en 2012, y luego fue ascendido a líder de equipo y especialista en GPS.

Kandahar es el corazón del Talibán en el país. Ahí se vivieron intensos combates entre el Talibán y las fuerzas de la OTAN después de la invasión liderada por Estados Unidos en 2001. La CIA dependía del personal afgano para traducción, administración y combate en primera línea.

Las Unidades Cero eran unidades paramilitares tripuladas por afganos pero respaldadas por la CIA, y también servían en combates de primera línea con oficiales paramilitares de la CIA. Jugaron un papel clave en la caótica retirada de Estados Unidos del país, proporcionando seguridad alrededor del Aeropuerto Internacional de Kabul mientras los estadounidenses se retiraban del país.

El director de la CIA, John Ratcliffe, dijo en un comunicado que la relación de Lakanwal con el gobierno de Estados Unidos “terminó poco después de la caótica evacuación” de los militares estadounidenses de Afganistán.

Lakanwal, de 29 años, ingresó a Estados Unidos en 2021 a través de la Operación Bienvenidos Aliados, un programa del gobierno de Joe Biden que evacuó y reasentó a decenas de miles de afganos después de la retirada de Estados Unidos del país, dijeron funcionarios. Lakanwal solicitó asilo durante el gobierno de Biden, pero su asilo fue aprobado por el gobierno de Trump, precisó #AfghanEvac en un comunicado.

La iniciativa trajo a aproximadamente 76.000 personas a Estados Unidos, muchas de las cuales habían trabajado junto a tropas y diplomáticos estadounidenses como intérpretes y traductores. Desde entonces, ha enfrentado un intenso escrutinio de Trump y otros por acusaciones de fallas en el proceso de verificación, incluso cuando los activistas dicen que hubo una verificación exhaustiva y el programa ofreció un salvavidas a las personas en riesgo de represalias del Talibán .

Lakanwal ha estado viviendo en Bellingham, Washington, a unos 127 kilómetros (79 millas) al norte de Seattle, con su esposa y cinco hijos, dijo su exarrendadora Kristina Widman.

El miércoles por la noche, en un mensaje de video publicado en redes sociales, Trump pidió la revisión de todos los refugiados afganos que ingresaron en el gobierno anterior.

El director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Joseph Edlow, dijo en una publicación en redes sociales el jueves que Trump le ordenó revisar las tarjetas verdes de personas de países “de preocupación”.

Edlow no dijo qué países eran esos. Pero en junio, Estados Unidos prohibió la entrada a ciudadanos de 12 países y restringió el acceso a los de otros siete por cuestiones de seguridad nacional. Los titulares de tarjetas verdes y los afganos que trabajaron para el gobierno de Estados Unidos o sus aliados en Afganistán fueron listados como exentos.