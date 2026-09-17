Confirma la Prueba Tamaulipas Aprende avance de estudiantes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Prueba Tamaulipas Aprende revela avances en las áreas de lenguaje y comunicación, matemáticas y ciencias, señaló Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas.

Informó que de acuerdo con las tendencias observadas desde que esta evaluación comenzó a aplicarse en 2023, las alumnas y los alumnos han elevado paulatinamente su nivel de aprendizaje.

Acompañado por Silvia Martínez Guerra, subsecretaria de Planeación, explicó que, entre los estudiantes de tercer grado de primaria, el aprovechamiento aumentó 16 por ciento en el área de lenguaje y comunicación; en matemáticas, se incrementó 9.7 por ciento, mientras que, en ciencias, el aumento fue de 2.5 por ciento, aunque la prueba para este campo comenzó a aplicarse en 2024.

Indicó que, entre los alumnos de sexto grado de primaria, los resultados mostraron un incremento de 10 por ciento en lenguaje y comunicación, de 9.7 por ciento en matemáticas y de 4.4 por ciento en ciencias. En tercer grado de secundaria, la evaluación muestra avances del 10 por ciento en lenguaje, de 7.4 por ciento en matemáticas y de 8.9 por ciento en ciencias.

Enfatizó la diferencia entre la Prueba PISA y Tamaulipas Aprende. Precisó que la primera es una evaluación muestral, aplicada solamente a 354 estudiantes tamaulipecos de escuelas de educación media superior y secundaria, mientras que la segunda es una evaluación censal; es decir, se aplicó a 156 mil 604 estudiantes, equivalentes al 99 por ciento de los alumnos de los niveles evaluados.

Destacó que la Prueba Tamaulipas Aprende forma parte de la Agenda Tamaulipas Educa, que incluye compromisos muy puntuales en los que se trabaja: la ampliación y consolidación de la política de los aprendizajes fundamentales; el programa focalizado de recuperación de aprendizajes, con evaluación anual de alto impacto; el uso pedagógico de bancos de reactivos en matemáticas y en lenguaje y comunicación; y la reducción del rezago educativo de la población vulnerable.

Aseguró que los resultados de la prueba son imposibles de alterar, que los cuestionarios se elaboran en los estados de Nuevo León y Guanajuato y que lo más importante es que Tamaulipas Aprende refleja una tendencia positiva desde que comenzó a aplicarse.

“Ningún maestro ve las preguntas; no se venden los cuestionarios; nadie tiene acceso y ni siquiera nosotros sabemos qué tipo de preguntas se incluyen. Lo más importante, acuérdense, es la tendencia sostenida. En cuatro años, acuérdense, la línea va así (ascendente)”, complementó.

Aunque las tendencias son positivas, reconoció que hay un aspecto importante por reforzar: la atención a las escuelas rurales, pues sus estudiantes continúan obteniendo puntajes menores que los estudiantes de los centros educativos de las zonas urbanas.

Por su parte, Silvia Martínez Guerra, subsecretaria de Planeación, precisó: “Lo importante de este enfoque de la Prueba Tamaulipas Aprende es que evaluamos para acompañar, para tomar decisiones de política pública educativa y para acompañar a los estudiantes, a los maestros y a las familias”.

Dijo que por primera vez, se sigue de manera individual la trayectoria de aprendizaje de las y los estudiantes desde 2023. Agregó que, de acuerdo con los resultados de la prueba, se orienta a las familias sobre las trayectorias educativas de sus hijas e hijos y que, al inicio de cada ciclo escolar, las escuelas reciben información sobre las áreas que requieren más atención en cada uno de los grados.

“Esta evaluación nos permite hacer tiros de precisión para acompañar y fortalecer el aprendizaje en las áreas, las zonas y los grados en los que los niños necesitan mayor apoyo”, resaltó.

Valdez García destacó el compromiso del Gobierno de Tamaulipas con el sistema educativo y aseguró que, bajo la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, se trabaja para que las y los estudiantes tamaulipecos reciban una educación de calidad, humanista e inclusiva, acorde con la transformación de la sociedad.