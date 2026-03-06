Confirma fiscalía hallazgo de dos mineros más en fosas clandestinas de Sinaloa

Hallan sin vida a dos mineros más en Concordia, desaparecidos enero pasado. Ya son 7 las víctimas identificadas. Familias exigen justicia y seguridad. [X]

CIUDAD DE MÉXICO.- La fiscalía mexicana informó el jueves que dos de los cuerpos hallados en fosas clandestinas en el estado noroccidental de Sinaloa corresponden al grupo de 10 trabajadores de una mina canadiense que fueron secuestrados en enero, con lo cual ya suman siete los mineros encontrados muertos. Tres siguen desaparecidos.

Las circunstancias y motivos de la desaparición de los trabajadores de la mina de plata y oro, propiedad de la empresa Vizsla Silver, todavía no se han esclarecido. El gobierno realizó un gran despliegue militar en la zona para intentar encontrarlos, pero lo que halló fueron varias fosas clandestinas con restos humanos.

El suceso incrementó el miedo de la población en la sierra de Concordia y puso en duda las mejoras en seguridad proclamadas por las autoridades en el estado, el cual está sumido en una guerra entre las distintas facciones del cártel de Sinaloa desde hace más de un año.

“Nuestros corazones están con las familias que han perdido a sus seres queridos y con aquellos que siguen esperando respuestas”, dijo Michael Konnert, presidente y director ejecutivo de Vizsla Silver en un comunicado el jueves. “Seguimos centrados en apoyar a las familias afectadas y a nuestro equipo, así como en los esfuerzos continuos para localizar a los que siguen desaparecidos”.

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, planteó que los mineros fueron capturados por miembros de una facción del cártel que los confundió con integrantes del grupo antagónico, pero no se ha explicado cómo pudo darse la confusión, puesto que la empresa afirmó que los trabajadores fueron sacados del interior de las instalaciones.

La compañía aseguró que sigue revisando la protección de sus empleados, contratistas y miembros de la comunidad, y reforzando sus protocolos de seguridad en estrecha coordinación con las autoridades locales.

Desde hace años, las minas en México han sido blanco del crimen organizado. Los distintos cárteles han ofrecido o impuesto su protección en algunas instalaciones mineras, y las extorsiones son habituales.