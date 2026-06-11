Confirma Chris Richards que está listo para jugar el Mundial

El defensor estadounidense superó una lesión de tobillo y espera estar disponible ante Paraguay

ARCHIVO - El zaguero estadounidense Chris Richards durante un partido amistoso contra Japón, el martes 9 de septiembre de 2025, en Columbus, Ohio. (AP Foto/Jeff Dean)

ARCHIVO - El zaguero estadounidense Chris Richards durante un partido amistoso contra Japón, el martes 9 de septiembre de 2025, en Columbus, Ohio. (AP Foto/Jeff Dean)

IRVINE, California.- El defensor de Estados Unidos Chris Richards estará disponible para jugar en el Mundial, menos de cuatro semanas después de una lesión grave en el tobillo izquierdo.

Richards se declaró listo y con ganas de jugar el miércoles, mientras los estadounidenses continuaban sus preparativos en su base de entrenamiento en el condado de Orange. Inauguran su Mundial como coanfitriones contra Paraguay el viernes por la noche en el área de Los Ángeles.

“Es el Mundial, así que iba a ponerme listo sin importar (las lesiones). Me siento bien. Quizás un poco hinchado, pero no hay nada que una venda no pueda resolver”, señaló. “Si hay algún momento para sacrificarse, es ahora. Sé que puedo jugar el viernes, pero yo no tomo esas decisiones”.

Richards es considerado el principal defensa central del equipo y un componente clave de la convocatoria para el Mundial, pero se lesionó el 17 de mayo mientras jugaba para el club inglés Crystal Palace. El técnico de los Eagles, Oliver Glasner, creía que Richards se había roto dos ligamentos del tobillo, pero no se ha revelado la naturaleza exacta de la lesión.

El entrenador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, dijo la semana pasada que el proceso de rehabilitación de Richards tomó más tiempo del que esperaba tras la información inicial que recibió de Crystal Palace, y que toda la situación dejó al técnico “un poco molesto”.

Todo eso se olvidará si Richards está en condiciones de jugar este mes, consideró el defensor.

La rehabilitación “tardó más o menos lo que yo esperaba, sinceramente”, indicó. “El diagnóstico inicial era día a día, pero yo apuntaba a dos, tres semanas. Creo que vamos según lo previsto”.

Richards se perdió los dos amistosos de los estadounidenses en las últimas dos semanas, pero esta semana volvió a entrenar a plena intensidad con sus compañeros en Irvine. No le preocupa recuperar el ritmo de competencia para la fase de grupos.

“Creo que todos han visto la intensidad de nuestros entrenamientos: no son suaves. Me siento bien. No hubo reacción”, manifestó.

Pochettino no revelará su once inicial sino hasta el día del partido, pero un Richards sano parece bastante probable como titular en la línea defensiva junto al capitán Tim Ream y Alex Freeman. Sus reemplazos en los recientes partidos de Estados Unidos contra Senegal y Alemania cometieron suficientes errores como para reforzar la importancia de Richards para las esperanzas estadounidenses de causar impacto en casa durante las próximas semanas.

Richards está aún más motivado para este torneo porque quedó fuera de consideración para el equipo de Estados Unidos en el Mundial de 2022 en Qatar debido a una persistente lesión de isquiotibiales. Con 26 años, Richards está ansioso por sumar experiencia mundialista a su destacada actuación en la Liga Premier inglesa pero la lesión de tobillo lo asustó.

“Temía lo peor. Una vez que tuve el diagnóstico, pensé: ‘De acuerdo, ¿cómo me preparo para el partido contra Paraguay?’. Eso es lo que he estado haciendo las 24 horas del día”, expresó. “Recuperación. Lo que sea necesario para estar disponible para el primer partido”.

Pochettino no le ha dicho a Richards si estará en la alineación, pero el defensor dejó claro que está listo.

“No me pondría en esta situación si no pensara que puedo hacerlo todo al 100%. Parte de jugar este deporte es que en algún momento vas a tener dolor, y estoy totalmente bien con eso mientras, funcionalmente, esté bien”.