Confirma AMLO ‘hackeo’ a Sedena; ‘sí son ciertos, yo estoy enfermo’

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), del que logró obtener e información confidencial, entre ella, la salud del propio Ejecutivo federal.

El ‘hackeo’ fue realizado por parte del grupo de hackers denominado ‘Guacamaya’, que logró obtener información confidencial y afirmó que los padecimientos que ahí se mencionan, como gota e hipotiroidismo, son veraces.

‘Sí son ciertos. Yo estoy enfermo, tengo varios padecimientos’, dijo.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal consideró que la información que se extrajo fue hecha por una agencia extranjera, pues dudó que sea algo interno.

Ataque cibernético

Ayer el periodista Carlos Loret de Mola reveló que un grupo de hackers autodenominados ‘Guacamaya’, accedió a información de la Sedena y logró un hackeo masivo de información confidencial, entre ella, la salud del presidente López Obrador.

‘Es cierto hubo un ataque cibernético, así le llaman, al robo la información mediante esto mecanismos modernos. Extraen archivos, pues es gente muy especializada no cualquiera. No sé si en México haya especialistas en este campo de la cibernética.

‘Tengo entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países, creo que en Colombia, Chile, por eso pienso que es algo que se maneja desde el extranjero, que no es de México, que no es nacional y que utilizan a Loret para eso, pero que la información que lleva a cabo la extracción de la información debe de ser pues una agencia o un grupo del extranjero a no ser que sea nacional. Lo dudo, por ese antecedente, porque ellos mismos sostienen o no sé, alguien me informó, de que han hecho algo parecido en Guatemala, Colombia, Chile y El Salvador. Ahora qué es lo que dan a conocer pues lo que es de dominio público, el que nada debe, nada teme’, dijo.

La salud de AMLO

‘¿Los datos sobre su salud son ciertos o no?’, se le preguntó.

‘Sí son ciertos. Yo estoy enfermo varios padecimientos. Les voy a poner una canción, solamente una canción que no tengo, que dice ahí la canción, lo del alcohol, pero lo demás sí, pero otros males, todos lo que se mencionan ahí’, dijo antes de que en el salón Tesorería de Palacio Nacional se proyectara la canción de Chico Che ‘No me quiso el Ejército’.