Confianza de paisanos consolida a Nuevo Laredo como principal puerta de entrada al país

Nuevo Laredo, Tam.- Con el inicio de la temporada vacacional decembrina, la Caravana Queretana conformada por más de 5 mil 200 vehículos con paisanos cruzaron por la frontera de Nuevo Laredo para ingresar a México, consolidando a esta ciudad como el principal punto de acceso para quienes residen en Estados Unidos y regresan a su país para celebrar las fiestas navideñas con sus familias.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, destacó la relevancia estratégica de esta frontera durante el periodo vacacional, al ser la más utilizada por los connacionales debido a su infraestructura, conectividad y atención institucional.

Señaló que el Gobierno Municipal trabaja de manera coordinada para ofrecer un tránsito seguro, ordenado y ágil a quienes visitan la ciudad.

“Nuevo Laredo es la puerta de entrada a México para miles de paisanos que regresan a casa en esta temporada tan importante. Nuestro compromiso es recibirlos con orden, seguridad y calidez, refrendando que esta frontera es sinónimo de progreso, hospitalidad y trabajo coordinado en beneficio de quienes confían en nosotros”, expresó la alcaldesa.

Como parte de las acciones implementadas, la Dirección de Turismo instaló un módulo de atención en el que se brinda información relevante a los visitantes sobre puntos estratégicos de la ciudad, servicios, rutas y recomendaciones para una estancia segura.

De igual forma, Protección Civil y Bomberos participó en la cobertura de 10 puntos de salida durante la llegada de esta caravana, además mantienen centros de mando en los puentes internacionales, con el objetivo de brindar apoyo inmediato ante cualquier eventualidad o emergencia.

La Dirección de Tránsito y Vialidad realizó jornadas especiales para evitar aglomeraciones en los cruces internacionales y garantizar una mayor fluidez tanto en el ingreso como en la salida de los vehículos, contribuyendo a un tránsito más eficiente durante esta temporada de alta afluencia.

Más de 50 elementos entre Protección Civil y Bomberos, Tránsito y Vialidad y Guardia Municipal participaron en esta ruta segura que brindó atención a los paisanos.

El año pasado, como parte de la Caravana Queretana, se registró el cruce de aproximadamente 4 mil 500 vehículos por Nuevo Laredo, reflejando la confianza de las y los viajeros en esta ruta fronteriza; sin embargo, durante el presente año esta cifra fue superada, consolidando un incremento significativo en la participación y confirmando a Nuevo Laredo como un punto estratégico y seguro para el tránsito de quienes forman parte de esta importante caravana.

El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo en coordinación con los tres órdenes de gobierno establecieron la ruta segura para los connacionales, donde son escoltados y guiados hacia la salida de la ciudad para garantizar un cruce seguro y una estancia tranquila, reafirmando el papel de esta frontera como un punto clave para el reencuentro familiar en estas fiestas navideñas.