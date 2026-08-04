Confía Trump en reabrir el estrecho de Ormuz mediante diálogo con Irán

El mandatario asegura que las negociaciones representan la última oportunidad para alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear

Varios palestinos intentan extinguir el fuego en un coche tras un ataque militar israelí en Ciudad de Gaza, el domingo 2 de agosto de 2026. (AP Foto/Jehad Alshrafi)

Varios palestinos intentan extinguir el fuego en un coche tras un ataque militar israelí en Ciudad de Gaza, el domingo 2 de agosto de 2026. (AP Foto/Jehad Alshrafi)

EL CAIRO.- Tras cancelar una nueva ronda de ataques contra Irán, el presidente estadounidense Donald Trump dijo el lunes que ambas partes reanudarán las conversaciones para poner fin a la guerra, incluso luego de que funcionarios iraníes alegaron que sus gestiones diplomáticas estaban centradas en los países vecinos.

Las conversaciones entre Washington y Teherán son cruciales para poner fin al conflicto de meses y reactivar el estancado tráfico de mercancías a través del estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial por la que antes de la guerra pasaba aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados.

Trump, quien ha mostrado cierta costumbre de amenazar con atacar a Irán y echarse para atrás en el último momento mientras plantea que hay gestiones diplomáticas en curso, indicó que las negociaciones serían la “última oportunidad” para que el gobierno iraní alcance un acuerdo que permita reabrir el estrecho y abordar las preocupaciones sobre su programa nuclear.

Pero el Ministerio de Exteriores de Irán declaró que está negociando con Omán, no con Estados Unidos, lo que llevó a Trump a criticar al liderazgo iraní, que se encuentra cada vez más dividido sobre el desenlace de la guerra.

Ya sea que “Irán quiera admitirlo o no, de hecho estamos hablando”, manifestó Trump.

En otros sucesos, Israel bombardeó la Franja de Gaza y el presidente sirio se reunió en Damasco con el líder regional kurdo de Irak por preocupaciones de seguridad. En Irán, el gobierno ejecutó a dos hombres que dijo eran espías israelíes.

A continuación presentamos un vistazo a los acontecimientos más importantes el lunes en Oriente Medio.

Trump anuncia la reanudación de conversaciones

El mandatario estadounidense anunció el domingo que decidió no llevar a cabo ataques de magnitud contra Irán a petición de aliados en el golfo Pérsico: Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.

Sostuvo que existía un plan para que las fuerzas armadas estadounidenses ejecutaran “el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial”, pero decidió dar más tiempo a la diplomacia tras escuchar a líderes del Pérsico y atender solicitudes de funcionarios iraníes no identificados. No ofreció más detalles ni dijo quiénes participarían en las conversaciones.

Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní sostuvo que el país no se encuentra en negociaciones con Washington.

Esmail Baghaei, un portavoz del organismo, indicó el lunes que las conversaciones en curso eran con Omán, el país que está al otro lado del estrecho, y que se centraban únicamente en establecer una ruta temporal para una navegación segura por el canal.

Nueve navíos transitaron por el estrecho el domingo, la mayoría de ellos a través de una ruta controlada por Irán, según datos comerciales y la plataforma de análisis Kpler.

Trump expresó frustración por la postura pública de Irán, planteando que los líderes del país rogaron para tener las conversaciones, pese a afirmar que sólo querían tratar con Omán.

“¡El liderazgo iraní es increíblemente hipócrita!”, despotricó el mandatario estadounidense en Truth Social, su red social.

Altos delegados de Irán se dirigen a Irak y Pakistán

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, llegó el lunes a la ciudad santa iraquí de Najaf para participar en las conmemoraciones de Arbaín, una peregrinación anual para los musulmanes chiíes, informó su oficina en redes sociales.

Araghchi efectúa el viaje mientras Irak se encuentra en una situación delicada ante Teherán y Washington, una situación que se ha vuelto aún más tensa desde que Estados Unidos e Israel entraron en guerra contra Irán en febrero.

Mientras tanto, el ministro iraní de Industria, Minas y Comercio, Mohammad Atabak, se dirigió el lunes a Pakistán para una visita de dos días en la que se prevé que se centre, en parte, en formas de aliviar los cuellos de botella del tránsito y mover más contenedores iraníes a través de puertos paquistaníes durante el bloqueo naval ordenado por la Casa Blanca.

Líderes sirios e iraquíes hablan sobre preocupaciones de seguridad

El presidente interino sirio, Ahmad al-Sharaa, y el presidente regional kurdo de Irak se reunieron el lunes en Damasco para hablar sobre formas de mejorar la cooperación mutua y contribuir a la seguridad regional.

La reunión entre Al-Sharaa y Nechirvan Barzani se llevó a cabo en medio de tensiones regionales, mientras milicias iraquíes respaldadas por Irán efectuaron múltiples ataques con drones dirigidos a intereses estadounidenses en todo Irak, incluida la región kurda del país.

El mes pasado, la prensa estatal siria informó que las autoridades en la frontera del país con Irak frustraron en junio un intento de contrabandear armas que se creía iban al grupo miliciano Hezbollah —-respaldado por Irán— en Líbano. Hezbollah negó las acusaciones.

Irán ejecuta a dos hombres que dice espiaban para Israel

El poder judicial de Irán informó que ejecutó a dos hombres el lunes, luego de declararlos culpables de espiar para Israel durante la guerra de 12 días del año pasado y en el conflicto en curso.

La agencia de noticias Mizan, del poder judicial, dijo que se trata de Omid Behzad y Pouria Safvat, acusados de proporcionar coordenadas militares, imágenes y otra información de inteligencia utilizada en ataques contra blancos iraníes. No precisó dónde se llevaron a cabo las ejecuciones.

La semana pasada, Irán ahorcó públicamente a dos hombres declarados culpables de matar a cuatro agentes de policía durante protestas antigubernamentales a nivel nacional en enero.

Un funcionario de Gaza insta a Israel a detener los ataques

Un alto funcionario que supervisa la transición de posguerra de Gaza se reunió el lunes con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en parte para presionarlo a fin de que detenga los ataques militares contra el territorio.

Nikolay Mladenov, el alto representante para Gaza en la Junta de Paz, también habló con Netanyahu sobre la necesidad de desmantelar todas las armas en el enclave, indicó en un comunicado el organismo internacional establecido por Estados Unidos.

Un ataque israelí el lunes por la noche alcanzó un automóvil en Ciudad de Gaza y mató a dos hombres, según el hospital Shifa, adonde fueron llevadas las víctimas. Durante el fin de semana, ataques por parte de Israel dejaron al menos 17 muertos, incluidos niños, según hospitales en Gaza.

Las fuerzas armadas israelíes indicaron que los ataques del fin de semana iban dirigidos contra milicianos. Confirmaron el ataque del lunes e indicaron que divulgarían más información más adelante.

Días antes, Estados Unidos y Hamás alcanzaron un acuerdo para que el grupo miliciano se desarme, un posible paso hacia el fin de la guerra en Gaza.

Residentes de Gaza sufren calor sofocante en tiendas de campaña

Las temperaturas en alza en Gaza este verano han convertido en hornos sofocantes las tiendas improvisadas que dan refugio a cientos de miles de palestinos desplazados. Hechas con láminas de plástico, estos refugios atrapan el calor durante el día y ofrecen poca ventilación, lo que obliga a muchas familias a pasar horas afuera.

El clima extremo agrava una crisis humanitaria ya de por sí terrible. Con acceso limitado a agua potable, electricidad y saneamiento, los residentes de los campamentos hacinados corren un alto riesgo de deshidratación, enfermedades relacionadas con el calor y la propagación de infecciones cutáneas, enfermedades diarreicas y otras dolencias contagiosas, advierten agencias humanitarias.

“No hay brisa, nada”, comentó Aida Abu Hadeesha, una mujer desplazada de la ciudad de Rafah, cerca de la frontera con Egipto. “Nuestros hijos están sufriendo”.