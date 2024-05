Confesionario – Morena, huelen la derrota… LA RED

Y en Nuevo Laredo, el lloriqueo de los CANTUROSAS revela que las cosas no les están saliendo bien y que YAHLEEL ABDALA es una amenaza para que se mantengan en el poder.

Ciudad Victoria, Tam. – A 25 días de la elección, el panorama electoral en Tamaulipas se le nubla cada vez más a Morena, que podría ser el gran perdedor el 2 de junio.

Así es mis queridos boes, lo que debería ser una elección muy a modo para los de la 4T, porque tienen en sus manos el gobierno estatal, los programas federales y un gobernador con apenas dos años de haber sido electo, no han sido suficientes y los pronósticos se les han venido encima.

En Victoria las encuestas serias, no las que paga Lalo GATTAS el de la 4T, indican que OSCAR ALMARAZ de PAN y PRI ya le lleva 12 puntos de ventaja, lo que para estas alturas de la campaña resulta difícil de remontar.

Es la medición de Massive Caller, pero sus números coinciden con el termómetro de la calle, donde GATTAS lejos de sumar adeptos un día resta y el siguiente también.

Ya lo vimos en videos gritarle a mujeres en un mitin en el que pedían servicios, que fueran a solicitárselos a ALMARAZ, que las tenía identificadas y que las había visto en fotos con el candidato que va arriba en las encuestas.

Coincide además con la reunión que hizo el sindicato de trabajadores municipales con los candidatos, cada uno por su cuenta, a la que GATTAS prefirió no ir y mandó a uno de sus ayudantes.

Y es que Lalo sabía que las cosas no le iban a salir mejor si asistía, porque si hay victorenses que lo conocen bien, son los que han trabajado con ÉL y tanteando el agua a los camotes mejor no fue.

Ahí con los trabajadores del municipio de Victoria, ALMARAZ recibió el respaldo, me atrevo a decir unánime, cuando les pidió que levantaran la mano los que quisieran el cambio.

Ya lo deben haber leído, el éxito del panista con los empleados municipales puso a temblar al equipo de campaña, que vía mensajes de wasapp pidió a los periodistas hacer el vacío al evento de OA, lo que resultó peor, porque hasta estos fueron difundidos.

Lalo está tan perdido, que recurrió a EUGENIO “Geño” HERNÁNDEZ, candidato por el Verde al Senado, para que le diera el espaldarazo.

Pero el ‘respaldo’ de Geño para Lalo solo causó risas, porque en los comentarios de la gente de Victoria se burlaban de la recomendación del ex gobernador, mofándose de que cómo podía respaldar el trabajo de Lalo si no había vivido en los últimos años en Victoria… claro desde el penal donde estaba no sufría la gestión del alcalde que busca reelegirse.

Pero además, que Geño te respalde a estas alturas, cuando su campaña para la

Senaduría es un desastre y está perdido en el tercer lugar, suena hasta irónico. El caso es que Lalo da las últimas patadas de ahogado.

En Tampico, las mismas encuestas indican que ROSA GONZÁLEZ del PAN y PRI le saca poco más de 10 puntos a MÓNICA VILLARREAL de Morena.

La derrota de MÓNICA será tal vez el descalabro que más le duela al gobernador AMÉRICO VILLARREAL, quien haciendo gala de su nepotismo, la impuso como candidata, sabiendo que los de Tampico han tenido al mejor alcalde del país por los últimos 5 años en JESÚS “Chucho” NADER y que por lo tanto no están dispuestos a cambiar de colores el Ayuntamiento.

Si a eso le sumamos que el propio Chucho está en campaña por una diputación federal y en apoyo, obvio a ROSA GONZÁLEZ la cosa se le puso peor a la hermana impuesta de AMÉRICO.

Pero si eso no fuera suficiente, en la formula prianista va como candidato a diputado local PEPE SCHEKAIBAN, al que los tampiqueños le reconocen la operación de Tampico Brilla y su gestión para tener los mejores servicios públicos de Tamaulipas, entonces los morenistas encabezados por MÓNICA no tienen nada que hacer.

Por Mante, luego del trágico final de NOÉ RAMOS, su esposa SHEYLA PALACIOS, aceptó valiente sucederlo en la candidatura y los números arrojan que lleva casi 10 puntos de ventaja sobre la morenista PATRICIA CHÍO, lo que también apunta a la derrota de la 4T.

En Madero, que en ADRIÁN OSEGUERA tiene al mejor alcalde de Morena en el país, según las encuestadoras, la carrera por su relevo en la presidencia se ha cerrado amenazando con la derrota para ERASMO GONZÁLEZ candado de la 4T, que ya está en empate técnico con CARLOS FERNÁNDEZ ALTAMIRANO del PAN y PRI

Y es que a ERASMO no lo apoya una buena parte de la estructura morenista, porque como diputado federal no aportó una sola gestión en favor del municipio y ahora se la están cobrando.

Este lunes, CARMEN LILIA salió a denunciar en video que ella y sus compañeros de campaña estaban siendo amenazados, que les han quitado propaganda y culpó, sin pruebas a ABDALA.

La queja lo que manifiesta es que no tienen seguro el triunfo y que la alternancia en Nuevo Laredo puede ser inminente…. Tampico, Victoria, Mante, Madero, Matamoros y Nuevo Laredo pueden ser las parcelas donde AMÉRICO y la 4T muerdan el polvo.