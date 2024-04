Condena EU asalto de policía de Ecuador a la embajada de México

QUITO, Ecuador.- Líderes internacionales condenaron a Ecuador después de que la policía en la capital del país se abriera paso a la embajada mexicana para detener a un ex vicepresidente que había recibido asilo político.

La incursión del viernes por la noche hizo que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rompiera las relaciones diplomáticas con Ecuador, mientras que la secretaria mexicana de Exteriores dijo que llevaría el suceso ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya.

La policía se abrió paso por las puertas exteriores de la embajada en Quito para detener a Jorge Glas, que residía allí desde diciembre. Había pedido asilo tras ser acusado de cargos de corrupción, una protección que había obtenido unas horas antes.

El asalto fue condenado de forma generalizada.

La Organización de Estados Americanos (OEA) recordó en un comunicado a sus miembros, que incluyen a Ecuador y México, de su obligación de “no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales”.

Por su parte, el Ministerio español de Exteriores indicó en un comunicado el domingo que “la entrada por la fuerza en la Embajada de México en Quito supone una violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961. Hacemos un llamamiento al respeto del derecho internacional y a la concordia entre México y Ecuador, países hermanos de España y miembros de la Comunidad Iberoamericana”.

El vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, dijo que “Estados Unidos condena cualquier violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y se toma muy en serio la obligación de los países anfitriones, según el derecho internacional, de respetar la inviolabilidad de las delegaciones diplomáticas”. Pidió que los dos países resolvieran sus diferencias.

The United States condemns any violation of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. We encourage our partners Mexico and Ecuador to resolve their differences in accord with international norms.

— Matthew Miller (@StateDeptSpox) April 7, 2024