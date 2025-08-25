Concluye la UAT con éxito colecta de útiles escolares

Ciudad Victoria, Tam.- Con el firme propósito de fortalecer la educación y apoyar a quienes más lo necesitan, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo, del 9 de junio al 22 de agosto de 2025, la colecta de útiles escolares, bajo el nombre “Impulsando Corazones”, organizada por Familia UAT.

La iniciativa convocó a toda la comunidad universitaria y la sociedad en general a sumarse a esta acción solidaria, que busca proporcionar herramientas escolares a niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a que inicien su ciclo escolar con los materiales necesarios para su aprendizaje y desarrollo académico.

Durante más de dos meses, la colecta recibió una amplia variedad de donativos, entre los que se incluyeron mochilas, cuadernos, lápices, plumas, reglas, estuches de geometría, borradores, marcatextos, cajas de colores, sacapuntas, tijeras escolares, loncheras y pegamento, artículos que serán entregados a estudiantes en situación vulnerable de diversas regiones del estado.

Para garantizar una participación coordinada y efectiva, se instalaron puntos de recolección en las distintas facultades, unidades académicas y dependencias administrativas de la UAT, lo que permitió la colaboración de toda la comunidad universitaria. Estudiantes, docentes y personal administrativo contribuyeron de manera entusiasta, consolidando un esfuerzo conjunto que refleja los valores humanistas y solidarios que caracterizan a la institución.

Con esta acción, la UAT reafirma su compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo comunitario, promoviendo la educación, fomentando el bienestar colectivo y fortaleciendo la formación integral de las nuevas generaciones.

La institución mantiene su vocación solidaria y su papel como agente de transformación social en Tamaulipas, impulsando iniciativas que generan un impacto positivo en la sociedad.