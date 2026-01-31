Conciertos, fiestas y celebridades marcan la semana previa al Super Bowl

Esta combinación de fotos muestra a Post Malone durante su presentación en la 57.a edición anual de los Premios CMA en Nashville, Tennessee, el 8 de noviembre de 2023, a la izquierda, y a Kehlani durante su presentación en el festival All Points East en Londres el 18 de agosto de 2023. (Foto AP)

CALIFORNIA.- La semana del Super Bowl se desarrollará a lo largo de varios días en el Área de la Bahía, y el partido será el acto final en una mezcla cuidadosamente coordinada de deportes, música, medios y apariciones de celebridades.

Desde eventos de prensa organizados por la liga hasta reuniones solo por invitación en San Francisco, la semana repleta reúne a atletas, artistas y ejecutivos en los días previos al juego de campeonato de la liga. La programación temprana prepara el escenario para noches encabezadas por figuras como Shaquille O’Neal y Dave Chappelle, junto con una variedad de actuaciones repartidas por San Francisco de la mano de Kehlani, Post Malone y Calvin Harris.

Paradas de alto perfil como la celebración de Sports Illustrated, vinculada a los colaboradores de Tight End University, Travis Kelce y George Kittle, ayudan a definir el tramo impulsado por celebridades de la semana antes de que las experiencias centradas en los fanáticos tomen el control el día del juego.

Para los que asisten por primera vez y los visitantes que regresan, la semana del Super Bowl avanza rápidamente.

A continuación, un vistazo día a día de la semana del Super Bowl a partir del 4 de febrero:

Miércoles, 4 de febrero: Brunch de poder y llegadas tempranas

La semana del Super Bowl comienza con eventos centrados en el liderazgo, los medios y la influencia detrás de escena.

El evento principal del día es el Sports Power Brunch: Celebrando a las Mujeres Más Poderosas en el Deporte, con asistentes como Becky Hammon, Maria Taylor y Elle Duncan en el Four Seasons Hotel San Francisco. La reunión solo por invitación reúne a ejecutivos, locutores y atletas para paneles y homenajes que destacan a las mujeres que están moldeando la industria del deporte.

Por la noche, Cam Newton traerá un poco de sabor gospel a la Bahía.

El mariscal de campo retirado de la NFL será el anfitrión de la Celebración del Alma del Super Bowl, que regresa por su 27º año. Bajo el tema “Ir Más Alto”, el programa incluye actuaciones de Pastor Mike Jr., Lalah Hathaway y LaRussell, Miles Minnick, Jamal Roberts, el Coro de Jugadores de la NFL y la Banda de la Universidad Estatal de Carolina del Sur.

La leyenda de la NFL Randy Moss recibirá el premio Lifetime of Inspiration y el mariscal de campo de los New York Giants, Jameis Winston, recibirá el honor Faith in Action. El HBCU Player Spotlight se centrará en el jugador de los Minnesota Vikings, Javon Hargrove, quien asistió a la Universidad Estatal de Carolina del Sur. La celebración se transmitirá el 7 de febrero en BET.

Jueves, 5 de febrero: Bad Bunny, NFL Honors y gran noche de conciertos

El jueves combina la programación organizada por la liga con la primera gran ola de conciertos.

El día comienza con el evento de medios de los artistas del medio tiempo y el pre-juego del Super Bowl, organizado en el centro de medios de la NFL. Los reporteros y el público escucharán directamente a los artistas que se presentarán en el Super Bowl, incluidos Bad Bunny, Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones.

El almuerzo por invitación, Toast to Black Sports, destaca el liderazgo y la influencia de la comunidad afroestadounidense en los deportes durante la semana del Super Bowl. Organizado por Minorities in Sports, la reunión honra al ex All-Pro Takeo Spikes, a la ejecutiva de JP Morgan Debra Langford y al líder de la NFLPA Carl Francis, al tiempo que reúne a ejecutivos de ligas, agencias, finanzas y medios.

Después de eso, la atención se centra en los NFL Honors, presentados por Jon Hamm en el Palace of Fine Arts. Hay una alfombra roja seguida del espectáculo de premios, que mezcla deportes con entretenimiento.

Para los fans sin entradas especiales, Downtown First Thursdays organiza su Big Game Edition a pasos del NFL Experience cerca de Yerba Buena y Moscone Center. La fiesta callejera al aire libre gratuita abarca múltiples cuadras del centro con DJs, actuaciones y vendedores locales, encabezada por Austin Millz en colaboración con Black Joy Parade. Se espera que asistan decenas de miles, convirtiéndolo en uno de los eventos públicos más accesibles de la semana del Super Bowl.

Pero la diversión no se detiene, lanzándose más al calendario de conciertos. Fall Out Boy realiza un espectáculo íntimo en The Regency Ballroom como parte de la serie Wells Fargo Autograph Card Exclusives, un evento con entradas limitadas a los titulares de tarjetas. En Pier 80 Warehouse, Illenium organiza un espectáculo de lanzamiento de álbum vinculado a su próximo proyecto “Odyssey”, abriendo uno de los almacenes más grandes del fin de semana.

Viernes, 6 de febrero: Shaq, Post Malone, Kehlani y Madden Bowl

En una de las noches más ocupadas, realmente no puedes equivocarte. En todo San Francisco, múltiples conciertos a gran escala y experiencias orientadas a los fanáticos se llevan a cabo al mismo tiempo.

Haz tus elecciones temprano.

En el Cow Palace, Shaq’s Fun House regresa como un evento nocturno estilo carnaval organizado por Shaquille O’Neal, quien actúa como DJ Diesel junto a una alineación rotativa de DJs. El evento es una experiencia con entradas que ofrece activaciones inmersivas que van desde una admisión general todo incluido por 249,99 dólares hasta un boleto de mesa VIP compartida, que comienza en 1.550 dólares.

La quinta edición anual de A Night of Pride de la NFL con GLAAD se lleva a cabo el viernes, celebrando la inclusión y visibilidad LGBTQ+ en los deportes. Organizado por Kimmi Chex de NFL Network, el evento solo por invitación presenta actuaciones de Young Miko, Durand Bernarr y Ruby Ibarra junto a ejecutivos de la liga y líderes comunitarios.

Bud Light organiza una experiencia de concierto gratuita para mayores de 21 años con Post Malone en Fort Mason Center, con acceso otorgado a través de un modelo de sorteo.

La música continúa en todo el Área de la Bahía.

Kehlani encabeza una fiesta de bloque pre-Super Bowl con entradas en el Ayuntamiento de San José, uno de los conciertos más cercanos al Levi’s Stadium. En el Chase Center, el Madden Bowl de EA Sports combina fútbol y música con actuaciones de Luke Combs y LaRussell, apariciones de atletas y una alfombra azul transmitida en vivo, presentada por el mariscal de campo de los New York Giants, Jameis Winston, y la comentarista deportiva Kay Adams. Los canales de redes sociales ofrecerán contenido detrás de escena con el streamer de Twitch Sketch, quien presentará una transmisión en vivo con atletas jugando entre sí en “Madden NFL 26”.

El Palace of Fine Arts alberga a Sting como la noche de apertura del Super Bowl Studio 60 de On Location.

Pier 80 Warehouse se duplica en EDM con una actuación conjunta de Calvin Harris y Diplo, anclando uno de los espectáculos con entradas más grandes de la noche.

Green Day, que abrirá el 60º Super Bowl con una ceremonia de aniversario celebrando generaciones de Jugadores Más Valiosos, subirá al escenario junto con Counting Crows en la fiesta de FanDuel y Spotify en Pier 29.

El h.wood Group regresa con su fiesta anual h.wood Homecoming solo por invitación en asociación con DraftKings. El evento presenta actuaciones de 50 Cent, Kaytranada y Anderson .Paak actuando como DJ Pee .Wee, con invitados sorpresa esperados. La fiesta se ha ganado la reputación de ser una de las reuniones de celebridades más observadas de la semana del Super Bowl.

Sábado, 7 de febrero: Dave Chappelle y Wale anclan la víspera del Super Bowl

El sábado sirve como el pico de la actividad del fin de semana del Super Bowl impulsada por celebridades.

La tarde se centra en la Fiesta del Super Bowl de Fanatics de Rubin, celebrada cerca de Oracle Park. El evento solo por invitación atrae a una sección transversal de atletas, artistas y ejecutivos que caminan por la alfombra roja antes de ser entretenidos por los actos musicales del evento, en el que estará Cardi B.

La 39ª Fiesta Anual del Super Bowl de Leigh Steinberg se lleva a cabo el sábado por la tarde como una de las reuniones solo por invitación más antiguas del fin de semana. El evento combina deportes, filantropía y negocios, presentando los Premios Humanitarios Steinberg DeNicola, un panel de innovación en salud y redes en deportes y entretenimiento. Los homenajeados de este año incluyen a Steve Young y Ray Lewis.

BÉIS activa San Francisco Brewing Co. en Ghirardelli Square con un centro interactivo de fin de semana del Super Bowl que presenta juegos, sorteos, compras y sets de DJs. El evento gratuito y público ofrece a los fanáticos una experiencia de marca durante el día antes del apretado horario del sábado por la noche.

El sábado por la noche trae un foco de atención para los fanáticos con el Juego de Fútbol de Bandera del Super Bowl LX de la NFL, transmitido en vivo en el canal de YouTube de la NFL desde el Super Bowl Experience en Moscone Center. El enfrentamiento presenta equipos liderados por celebridades capitaneados por J. Balvin y Druski, con participantes como Cam Newton, Michael Vick, Deion Sanders, Kane Brown y Benson Boone. Kay Adams presenta la cobertura previa al juego y del medio tiempo.

Dave Chappelle encabeza un espectáculo de comedia ya agotado en el Chase Center, uno de los boletos más solicitados del fin de semana. En el Cow Palace, Sports Illustrated organiza SI The Party, un evento con entradas y VIP con actuaciones de The Chainsmokers, Ludacris, DJ Irie & Xandra. Los costos varían desde 450 hasta 1.750 dólares para boletos de mesa VIP compartida.

El rapero Wale subirá al escenario en Pier 27, T-Pain y Sean Paul tendrán un espectáculo llamado R&B and Ribs en Pier 80 Warehouse, mientras que Chris Stapleton y Sierra Ferrell actuarán en el Bill Graham Civic Auditorium.

Actuaciones adicionales en la víspera del Super Bowl incluyen a Dom Dolla en el Ayuntamiento de San José y The Killers en el Palace of Fine Arts como la Noche Dos del Super Bowl Studio 60.

Larry June, Hugel, Loud Luxury y Plastik Funk actuarán en la Maxim Big Game Party 2026: Bay Lights & Football Nights.

Domingo, 8 de febrero: Día del Juego y Experiencias para los Fanáticos

El día del juego comienza con eventos a gran escala para los fanáticos.

Teddy Swims encabezará el Concierto de Tailgate del Super Bowl justo afuera del Levi’s Stadium en Santa Clara. LaRussell abrirá para Swims y tocará como la banda de la casa en el estadio.

El Flavortown Tailgate de Guy Fieri se lleva a cabo durante cuatro horas a partir de las 11:30 de la mañana PT, ofreciendo admisión general gratuita con registro junto con mejoras pagadas. El evento combina música en vivo, comida y activaciones de patrocinadores antes del juego.

BÉIS Bowl Sunday turns the space into a full watch-party destination with Super Bowl trivia, bingo and giveaways leading into kickoff. The activation provides an in-city alternative for fans watching the game outside Levi’s Stadium.

The Chainsmokers actuarán en las fiestas previas al juego Club 67, Champions Club y Touchdown Club de On Location, justo afuera del Levi’s Stadium.

También cerca del estadio, The Players Tailgate ofrece una experiencia premium previa al partido con chefs, jugadores de la NFL y entretenimiento en vivo. Es un evento con entradas a solo unos pasos del estadio.