Con jonrones decisivos, Reales de Kansas City superan a Rangers de Texas

Mike Yastrzemski, Vinnie Pasquantino y Maikel García impulsaron la ofensiva con cuadrangulares, mientras Carlos Estévez logró su salvamento 32, récord personal en la Liga Americana

El estadounidense Mike Yastrzemski de los Reales de Kansas City corre las bases después de conectar un jonrón solitario durante la primera entrada de un juego de béisbol contra los Rangers de Texas, el lunes 18 de agosto de 2025, en Kansas City, Misuri. (AP Photo/Charlie Riedel)

KANSAS CITY, Misuri.- Mike Yastrzemski, Vinnie Pasquantino y Maikel García conectaron jonrones para llevar el lunes por la noche a los Reales de Kansas City a una victoria de 4-3 sobre los Rangers de Texas.

Michael Wacha (8-9) permitió dos carreras y nueve hits en cinco 2/3 entradas para llevarse la victoria. Ponchó a tres, no dio bases por bolas y permitió dos carreras limpias o menos por séptima apertura consecutiva.

Carlos Estévez estableció un récord personal con su salvamento número 32, liderando la Liga Americana.

El batazo de Yastrzemski al jardín derecho-central fue el décimo jonrón de apertura de su carrera y el tercero con los Royals, igualando un récord de la franquicia para cualquier mes. Kansas City adquirió a Yastrzemski de San Francisco en la fecha límite de cambios del 31 de julio.

Jack Leiter (7-7) permitió tres carreras y seis hits en tres 2/3 entradas. Ponchó a cinco y dio tres bases por bolas.

Por los Rangers, el mexicoamericano Rowdy Tellez de 4-1 con una producida.

Por los Reales, el venezolano Maikel Garcia de 4-2 con una anotada y una producida.