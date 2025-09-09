Con grand slam de Helman, Rangers blanquean a Cerveceros en Arlington

Texas se acercó a tres juegos y medio del liderato divisional, mientras Milwaukee fue silenciado por undécima ocasión en la temporada

Michael Helman, de los Rangers de Texas, corre mientras su compañero Ezequiel Durán (arriba) y los espectadores reaccionan al grand slam de Helman ante el abridor de los Cerveceros de Milwaukee, José Quintana, durante la quinta entrada de un partido de béisbol de Grandes Ligas el lunes 8 de septiembre de 2025 en Arlington, Texas. (Foto AP/Julio Cortez)

ARLINGTON, Texas.- Michael Helman impulsó todas las carreras de Texas con un grand slam y un doble, el zurdo Jacob Latz lanzó cinco entradas y dos tercios sin permitir carreras y los Rangers, que están en la lucha por los playoffs, vencieron 5-0 a los Cerveceros de Milwaukee, el mejor equipo de las mayores el lunes por la noche.

Los Rangers (75-70) se acercaron a tres y medio juegos de Houston, que no jugó, la distancia más cercana que han estado del liderato de la División Oeste de la Liga Americana desde que también estaban a tres y medio el 30 de mayo. Texas, con 17 juegos restantes, acaba de ganar dos de tres contra los Astros.

Milwaukee (89-56), que en esta serie de tres juegos podría convertirse en el primer equipo en asegurar oficialmente un lugar en los playoffs, fue dejado sin anotar por undécima vez esta temporada. Cole Winn, Jacob Webb y Chris Martin completaron la 14ta victoria por blanqueada de los Rangers.

Texas ni siquiera tuvo un corredor en base contra el abridor de los Cerveceros, el colombiano José Quintana (11-6), hasta que Jake Burger recibió una base por bolas al inicio de la quinta entrada. Las casa se llenó después de que Kyle Higashioka conectara un doble que golpeó la parte superior del muro de ocho pies en el jardín izquierdo y Jonah Heim recibiera una base por bolas antes del cuarto jonrón de la temporada de Helman.

Helman añadió un doble impulsor de dos carreras con dos outs en la séptima entrada.

Latz (2-0) hizo su tercera apertura consecutiva en lo que había sido el lugar en la rotación del ganador de 11 juegos Nathan Eovaldi antes de que ingresara a la lista de lesionados con una distensión en el manguito rotador derecho. El zurdo ponchó a cuatro y dio una base por bolas mientras permitía solo tres sencillos.

Por los Cerveceros, los venezolanos Jackson Chourio bateó de 3-1 y William Contreras de 4-0.

Por los Rangers, el mexicano Alejandro Osuna de 1-0; y el dominicano Ezequiel Durán de 2-0.