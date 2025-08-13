Con gol de Durán, el Fenerbahce de Mourinho somete a Feyenoord en la clasificación de la Champions

El conjunto avanzó a la última ronda clasificatoria del máximo torneo de Europa al revertir el martes un déficit de dos goles contra el Feyenoord, dirigido por Robin van Persie, para imponerse por 5-2

Jhon Durán celebra tras anotar el segundo gol de Fenerbahce en la victoria 5-2 ante Feyenoord en la fase previa de la Liga de Campeones, el martes 12 de agosto de 2025, en Estambul. (Huseyin Yavuz/Dia Foto vía AP)

ESTAMBUL.- José Mourinho quedó a una ronda de llevar al Fenerbahce de vuelta a la Liga de Campeones, un torneo que el club turco no ha disputado en 17 años.

El conjunto avanzó a la última ronda clasificatoria del máximo torneo de Europa al revertir el martes un déficit de dos goles contra el Feyenoord, dirigido por Robin van Persie, para imponerse por 5-2.

Fenerbahce avanzó con un marcador global de 6-4 y ahora enfrentará a Benfica —donde Mourinho consiguió su primer trabajo como entrenador hace 25 años. Buscará así una plaza en la lucrativa fase de liga de 36 equipos.

El partido de ida será en Estambul el próximo miércoles y la vuelta el 27 de agosto en el Estadio de la Luz en Lisboa, donde la gestión del entrenador que ha ganado dos veces la Liga de Campeones duró menos de tres meses en el año 2000.

Benfica avanzó el martes tras vencer 2-0 a Niza en casa. Había ganado el partido de ida por el mismo marcador la semana pasada en Francia.

Fenerbahce jugó por última vez en la antigua fase de grupos de la Liga de Campeones en la temporada 2008-09. Su máximo rival de la liga turca, Galatasaray, ya está en el sorteo principal del 28 de agosto como campeón de la liga doméstica.

Fenerbahce venía de perder 2-1 en Holanda la semana pasada y se complicó más a la defensiva en el partido de vuelta de la tercera ronda cuando el defensor Tsuyoshi Watanabe adelantó a Feyenoord a los 41 minutos.

El equipo de Mourinho reaccionó rápidamente con dos goles antes del descanso. El segundo fue obra del delantero colombiano Jhon Durán, cedido por una temporada del club saudí Al Nassr.

Fred, excentrocampista brasileño del Manchester United, amplió la ventaja al inicio del complemento antes de que Talisca, que fue compañero de Cristiano Ronaldo la temporada anterior en Al Nassr, completara la cuenta.

Rangers avanzó con una victoria global de 4-2 contra el Viktoria Pilsen a pesar de caer 2-1 el martes en la República Checa.

El club escocés recibirá en la ida de su duelo de la próxima semana al Brujas, que consiguió tres goles durante la segunda mitad en una remontada 3-2 el martes sobre Salzburgo para avanzar 4-2 en el marcador global.

Salzburgo disputó la Copa Mundial de Clubes de la FIFA hace solo seis semanas, pero es poco probable que se clasifique para la próxima en 2029, tras quedar fuera de la Liga de Campeones por primera vez en siete temporadas.

El Pafos, de propiedad rusa y campeón de Chipre, venció 2-0 al Dynamo de Kiev para avanzar con un marcador global de 3-0. Pafos enfrentará a continuación al Estrella Roja de Belgrado, el ganador de la Copa de Europa de 1991, que venció con un global de 4-2 al Lech Poznan tras un empate 1-1 el martes en Serbia.

Copenhague arrasó 5-0 a su vecino Malmo, una semana después de un empate sin goles al otro lado del Puente de Oresund que conecta Dinamarca y Suecia. La recompensa de Copenhague será un playoff a dos partidos contra el campeón suizo Basilea.

Karabag de Azerbaiyán arrasó 5-1 al campeón de Macedonia del Norte Shkendija el martes, para completar un 6-1 en el marcador global y ganarse un playoff contra Ferencvaros, que superó 3-0 al Ludogorets de Bulgaria en Budapest.

El Kairat Almaty de Kazajistán ganó una tanda de penales en el feudo de Slovan de Bratislava, después de que los equipos empataron 1-1 en el marcador global. La escuadra kazaja viajará a través de cuatro zonas horarias hasta Escocia para el partido de ida del playoff contra el Celtic.