Con doblete de Mbappé, Real Madrid resuelve un enredo inesperado en la Copa del Rey

El francés marcó dos goles ante Talavera y evitó una sorpresiva eliminación en dieciseisavos

Kylian Mbappé celebra tras marcar el tercer gol del Real Madrid en la victoria 3-2 ante Talavera en la Copa del Rey, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (AP Foto/M. Berengui)

MADRID.- Kylian Mbappé facturó un doblete por un Real Madrid que sufrió más de la cuenta pero venció el miércoles 3-2 al Talaversa de la tercera división en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Mbappé convirtió un penal a los 41 minutos y selló la victoria al final del segundo tiempo con un remate desde fuera del área. Fue su décimo gol en sus últimos seis partidos en todas las competiciones para el Madrid.

El astro francés también participó en la jugada que precipitó un gol en propia puerta de Manuel Farrando en el tiempo de descuento de la primera mitad.

“El tercer gol ha sido clave, muy importante, y por eso (Mbappé) ha sido titular y lo hemos mantenido en el campo”, declaró el técnico madridista Xabi Alonso.

Talavera recortó la ventaja del Madrid con goles de Nahuel Arroyo a los 80 minutos y Gonzalo Di Renzo en el tiempo de descuento del segundo tiempo. Sin embargo, el conjunto merengue resistió para evitar una sorpresa que habría puesto a Alonso bajo mayor presión tras una serie reciente de resultados decepcionantes.

Una difícil intervención de Andriy Lunin, el arquero del Madrid, fue clave en el último para asegurar la victoria.

Los merengues sufrieron al final, pero dominaron desde el principio a pesar de jugar sin algunos titulares habituales.

“Estamos con el objetivo cumplido y a ver el siguiente. El objetivo era pasar, eso ya lo hemos hecho y por eso sí que me voy satisfecho y me voy contento”, expresó Alonso. “Nos falta un poco de continuidad y ser más constantes en el rendimiento durante los partidos, no pensar que no puede pasar nada. Hay que ser más maduros”.

El Atlético de Madrid sobrevive

Antoine Griezmann anotó un gol en cada mitad y el Atlético se aferró a una victoria por 3-2 sobre el Atlético Baleares de la cuarta división.

El Atlético se puso arriba 2-0 y 3-1, pero los locales siguieron amenazando hasta el final. Baleares falló un penal a los 80 minutos antes de acercarse a los 90. Giacomo Raspadori también anotó para el Atlético.

Fue la tercera victoria consecutiva para el equipo de Diego Simeone en todas las competiciones después de haber perdido dos compromisos seguidos en La Liga, donde ocupa el cuarto lugar detrás de Villarreal.

Equipos de primera división padecen

Villarreal se despidió del torneo al caer 2-1 ante el Racing de Santander de la segunda división.

Tercero en La Liga española y en una de sus mejores campañas en años, Villarreal perdió ante Racing tras encajar dos goles en la primera mitad. Ayoze Pérez anotó a los 86 minutos, pero Villarreal no pudo completar la remontada. Juan Carlos Arana marcó ambos goles para los locales.

Fue la segunda derrota consecutiva para Villarreal en todas las competiciones. Venía de una derrota en casa por 3-2 ante Copenhague en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

El Submarino Amarillo ha ganado seis partidos seguidos en la liga española.

El martes, el Barcelona necesitó goles tardíos de Andreas Christensen y Marcus Rashford para derrotar 2-0 al Guadalajara de la tercera división.

Los otros clubes de primera división que avanzaron fueron la Real Sociedad y Valencia, pero Mallorca perdió ante el Deportivo La Coruña de la segunda división.