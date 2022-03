Compra Netflix a desarrollador Next Games

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde el último semestre de 2021, Netflix ha cimentado un camino en torno a los videojuegos con el objetivo de atraer a nuevas audiencias, con 14 títulos de juegos móviles, la compañía va por más tras adquirir al desarrollador europeo Next Games.

Next Games, el estudio con sede en Finlandia, es conocido en el mundo de los videojuegos para móviles con títulos como Stranger Things: Puzzle Tales, The Walking Dead: Our World y The Walking Dead No Man’s Land, obras que se encuentran disponibles en Google Play Store de Android y App Store de Apple.

La compra fue dada a conocer por Netflix a través de un comunicado y el acuerdo está valuado en aproximadamente 65 millones de euros, equivalentes a unos 72 millones de dólares.

«Next Games cuenta con un equipo de gestión experimentado, una sólida trayectoria con juegos para móviles basados en franquicias de entretenimiento y sólidas capacidades operativas», dijo Michael Verdu, vicepresidente de Juegos de Netflix.

Verdu añadió que desde que se unió a Netflix en el verano pasado, comparte la visión de la empresa en crear un catálogo de juegos para sus miembros, pero acotó que el desarrollo de juegos no es algo simple de ahí que esta adquisición expandirá sus capacidades.

Agregó que con su presencia en Europa y la posición de Helsinki cerca otras ciudades con perfiles talentosos, impulsarán sus objetivos en videojuegos.

Next Games, fundado en 2013, es dirigido por Teemu Huuhtanen, un experimentado ejecutivo finlandés que antes de crear a esta compañía trabajó en Rovio, la desarrolladora del popular juego Angry Birds.

«Unir fuerzas con el mayor servicio de streaming del mundo, Netflix, supone una oportunidad para una continuación lógica y emocionante de nuestra estrategia de crear experiencias interactivas para que el mundo las disfrute», celebró Huuhtanen en el comunicado.

El proceso de compra se espera que concluya en el segundo trimestre de 2022. Mientras tanto, los usuarios con una cuenta de Netflix pueden acceder a varios juegos en sus dispositivos móviles con la ventaja de no ver anuncios y sin pagar de más.