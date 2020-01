Compone Bad Bunny canción a Kobe

CIUDAD DE MÉXICO.- El reguetonero puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, lanzó un tema llamado “6 rings” (6 Anillos) en honor a Kobe Bryant, quien falleció el fin de semana pasado.

“Aún recuerdo el primer juego tuyo que presencié, mil emociones muchas veces me pusiste de pie, me enseñaste que todo en la vida se hace con pasión y que para ganar hay que tener corazón.

“Digan lo que quieran para mí seras el mejor, descanse en paz con el Señor. Y felicidades tú también ganaste seis sortijas: 5 en la NBA y una en un matrimonio que te dio tus hijas. Pensando que una se fue contigo me descontroló, pero no, eso es para que en el cielo no juegues solo”, dice la canción lanzada este martes en honor al fallecido ex basquetbolista.

Desde que se enteró de la muerte de Kobe el cantante urbano expresó su dolor en redes sociales.

“Diablo cabrón no puede ser, estoy llorando”, publicó el domingo en Twitter.