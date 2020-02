Comparte Bieber que tuvo problemas con drogas

CIUDAD DE MÉXICO.- Justin Bieber reveló en su serie documental, Justin Bieber: Seasons, que probó por primera vez la mariguana cuando tenía 12 o 13 años, lo que se convirtió en hábito, y luego sumó otras drogas.

“La primera vez que fumé mariguana fue en mi patio trasero, me drogué. Me di cuenta de que me gustaba mucho. Fue entonces cuando comenzó mi deseo de fumar hierba, y me aficioné”, declaró.

El cantante reveló que llegó un momento en el que sintió que se estaba muriendo, incluso mencionó que su equipo de seguridad comprobaba todas las noches si tenía pulso.

“Me estaba muriendo. La gente no sabe lo serio que se puso aquello”, expresó.

Bieber mencionó que su afición al cannabis era una vía de escape y un pasatiempo, pero con el paso del tiempo se convirtió en hábito.

“Fui consciente de que tenía que parar. No creo que sea malo, es sólo que me creó una dependencia y eso no era bueno”, detalló.

El canadiense mencionó que la mariguana no era la única droga que consumía. Asegura que también tomaba pastillas de MDMA, hongos alucinógenos y jarabe para la tos, fármaco que lleva altas dosis de codeína.

El intérprete de “What Do You Mean?” aseguró que dejó de consumir drogas y empezó a tomar antidepresivos, lo que según él, le ayudó a levantase de la cama cada mañana.

En esta etapa de su vida, el canadiense conoció a su actual esposa, la modelo Hailey Baldwin, de 23 años. Ella dice en el documental que, a pesar de que conoció a Bieber sobrio, entiende lo que es recurrir a las drogas para estar mejor.

“Creo que cuando alguien muy joven padece esa ansiedad tan fuerte y no se diagnostica, la automedicación te hace sentir mejor. Simplemente porque lo que te hace es dejar de sentir”, explicó Baldwin.

Anteriormente, Bieber compartió que presenta la enfermedad de Lyme, además de otros padecimientos como depresión y la mononucleosis, que le impedía cantar.